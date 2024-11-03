Windows內置專業級相片編輯功能　AI一鍵去背　輕鬆跳過複雜操作

不知道大家現在使用電腦扣人像的話，會用哪些軟件。估計一些用戶會使用Photoshop這款軟件，畢竟最新版已經可以實現一鍵摳圖了。



不過，對於不少用戶來說，使用的可能不是最新版Photoshop，並沒有類似一鍵扣人像的功能。使用傳統鋼筆或其他工具的話，扣人像還是挺耗費時間和精力的。

Windows 10或11，都已內置了「相片」這功能。（windows）

不過，如果你現在使用的是Windows 10或者Windows 11操作系統，那麼扣人像這件事情會變得非常容易。只需要一鍵，就能夠做到，而且扣人像的效果也比較不錯。

那麼，是哪款軟件呢？

答案就是相片。很多朋友都是用相片這款預裝的軟件查看圖片，並沒有用它進行過圖片編輯。事實上，相片這款應用提供了比較基本的編輯功能，比如裁剪、旋轉、調節色彩之類的。後來微軟持續更新這款軟件，特別是在AI應用大火的時候，微軟也為相片應用帶來了兩個非常有意思的功能。

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其中一個就是扣人像。操作非常簡單，只需要用相片應用打開圖片，然後點擊左上角的編輯，進入到編輯界面的時候，在頂部居中的6個編輯操作中，從左往右最後一個就是扣人像。它採用的是AI算法，所以無論是處理速度還是精度，都是非常不錯的。

我也嘗試了一下，基本幾秒鐘就能夠處理一張照片，速度比較不錯。感興趣的朋友可以拿手裏的圖片試一下，說不準這項功能能夠讓你在P圖過程中輕鬆不少。

除了一鍵扣人像之外，相片應用甚至還提供了生成式消除的功能，也就是說，它不會像橡皮擦功能一樣，直接將原畫面中的像素抹掉，而是會根據需要消除位置周邊圖像訊息，自動對消除區域進行生成式填充。

消除不想要的物件（windows）

這項功能的位置在扣人像的左邊，也就是頂部居中6個功能中的第5個，點擊之後，鼠標指針會變成圓形，這時候你只需要在想要消除的地方點擊或者塗抹就可以了。處理的速度也很快，如果塗抹區域小的話，幾乎瞬間就能夠完成。

也可調校相片的色溫等效果（windows）

看了這兩項功能，是不是對Windows系統自帶的相片應用有了全新的認識。如果只是簡單的扣人像，或者消除照片中影響觀感的部分，那麼通過相片應用，簡單點擊幾下就可以完成了，完全不需要使用專業的圖片處理軟件。而且處理的效果還是挺不錯的。

如果你使用的操作系統是Windows 10或者Windows 11，可以嘗試一下。如果系統中沒有相片應用，可能是因為安裝的LTSC版本，可以去微軟應用商店中搜索下載，安裝完成後就可以使用了。

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