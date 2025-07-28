HONOR Magic V5開賣｜最薄摺疊手機 預購限時送DJI Neo＋萬元優惠

HONOR Magic V5登場｜最薄摺疊手機 預購限時送DJI Neo＋萬元優惠｜早前HONOR榮耀宣佈將於2025年8月6日在香港正式推出其旗艦級摺疊手機——HONOR Magic V5 。這款全新 HONOR Magic V5 不僅刷新了摺疊手機的輕薄紀錄，更帶來一系列令人驚嘆的創新科技與豐厚預購優惠。



HONOR Magic V5摺疊手機新標準

HONOR Magic V5 以其突破性的設計和卓越性能，更挑戰了纖薄機身的極限，厚度最薄僅為8.8mm ，重量僅217g，成為現時全球最薄的摺疊手機。如此輕薄的設計，得益於HONOR先進精密的材料科學，同時亦未犧牲續航能力 。HONOR Magic V5 搭載了業界領先的5820mAh長續航電池，確保用戶全天候無憂使用。

HONOR Magic V5登場

除了極致輕薄與超長續航，HONOR Magic V5在功能方面亦毫不遜色。它具備IP58及IP59耐摔抗水認證 ，大大提升了手機的耐用性。更值得關注的是，HONOR Magic V5 融入了多項創新AI功能，特別是全方位旗艦級AI攝影功能，大屏幕上享受更得心應手的拍攝體驗。

只有8.8mm最薄摺疊手機

預購總值高達HK$10,000

HONOR Magic V5 的預購優惠絕對是本次發佈的重頭戲。HONOR Magic V5 的預訂期將於2025年8月6日至8月13日展開 。凡於預訂期內預訂 HONOR Magic V5 (16+512GB版本) 的顧客，將可獲得總值高達HK$10,000的豐厚禮遇 。

預購送SONY WH-1000XM5 無線降噪耳機

這些令人心動的預購禮品包括：

－SONY WH-1000XM5 無線降噪耳機（價值$3,190）

－180天只換不修服務（價值$2,809）

－碎屏寶服務（首年一次）價值$2,801

免費貼膜服務：價值HK$1,200 ，一年內可享內屏兩次、外屏或後蓋兩次的貼膜服務，共計四次 ，為手機提供貼心保護。

這些多元化的禮遇，旨在為 HONOR Magic V5 用戶提供全方位的優質體驗，無論是音訊娛樂、售後服務，還是手機保護，均照顧周全。

HONOR Magic V5 早鳥優惠第二彈：DJI Neo 無人機限量送出

除了豐厚的預購禮遇，HONOR 準備了額外的驚喜。由於第一輪 HONOR Magic V5 早鳥優惠反應熱烈，名額迅速爆滿 ，HONOR 決定推出「驚喜早鳥優惠第二彈」 。於2025年7月25日下午6時起開放登記，成功於指定網站登記的用戶，即有機會獲得DJI Neo 無人機一台 ，價值$1,399 。此次優惠名額僅限300位 ，機會難得。

DJI Neo 無人機限量送出

Honor Magic V5 香港售價有待公佈。