Apple 2025財年第3季度業績公布｜iPhone、Mac及服務營收強勁增長

Apple公佈了截至2025年6月28日的第三季度財政業績，是次季度業績表現卓越，總收入錄得940億美元，按年增長10%，而每股盈利亦達1.57美元，按年增長12%，均創下6月季度的新高。尤其值得關注的是，iPhone、Mac及服務業務的營收均錄得雙位數增長，成為推動整體業績向上的主要動力。



iPhone業務持續領跑

作為Apple的核心產品，iPhone在第三季度表現強勁。根據財報數據，iPhone的淨銷售額達到445.82億美元，相較於去年同期的392.96億美元，增長幅度顯著。這不僅反映了消費者對最新iPhone型號的持續熱情，亦印證了Apple在智能手機市場的穩固地位。特別是在WWDC25上發佈的全新軟件設計功能，預期將進一步提升用戶體驗，鞏固iPhone的市場競爭力。

（AI生成圖片）

Mac業務重拾增長動力

本季度Mac的淨銷售額達80.46億美元，較去年同期的70.09億美元有顯著增長。這顯示出Apple在Mac產品線上的持續投入，尤其是在處理器技術和軟硬件整合方面的努力，正逐步獲得市場認可。無論是專業用家抑或普通消費者，對Mac產品的性能和生態系統的黏性均有所提升，帶動了銷售額的穩步增長。

服務業務再創佳績

服務業務一直是Apple近年來增長最快的領域之一，本季度亦不例外。服務淨銷售額錄得274.23億美元，相較於去年同期的242.13億美元，實現了可觀的雙位數增長。這項業務涵蓋了App Store、Apple Music、iCloud、Apple Pay等多項服務，其強勁增長反映出Apple龐大活躍裝置安裝量所帶來的巨大潛力。隨著全球活躍裝置安裝量創下歷史新高，服務業務的未來增長空間依然廣闊，為公司提供了穩定的收入來源。

Apple 2025財年第3季度業績

Apple 2025財年第3季度業績

穩健的財務表現與未來展望

除了核心產品和服務的強勁表現，Apple的整體財務狀況亦保持穩健。毛利率在本季度達到437.18億美元，顯示出公司在成本控制和產品定價策略上的有效性。營運收入為282.02億美元，稅前收入為280.31億美元，淨收入達234.34億美元，這些數據均凸顯了Apple卓越的營運效率和盈利能力。

Apple行政總裁Tim Cook強調，公司在本季度的強勁表現，不僅得益於iPhone、Mac及服務的優異表現，更歸功於全球各地區的雙位數增長。他同時指出，WWDC25上發佈的突破性創新，包括全新的軟件設計和Apple Intelligence，將為果迷們帶來更豐富的體驗。財務總監Kevan Parekh亦表示，創紀錄的業績是基於極高的客戶滿意度和忠誠度，這促使全球活躍裝置安裝量達到歷史新高。

Apple董事會已宣佈派發每股0.26美元的現金股息，將於2025年8月14日向2025年8月11日營業結束時的登記股東支付。