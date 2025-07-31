DJI Osmo 360實測｜東京／曼谷日與夜實拍！8K 1吋大光圈夜拍神器

DJI Osmo 360實測｜DJI正式發布全新8K超旗艦畫質全景相機Osmo 360，新機以全景相機設計的方形高動態感光元件、原生8K影片錄製能力及輕巧機身，旨在令用家可以體驗更高質素的全景影像旗艦。記者發布前取得新機，並於泰國曼谷與日本東京進行實地測試，深入評測其性能與創作潛力。



全景畫質升級！方形高動態感光元件的革命性表現

Osmo 360內建專為全景相機設計的全新方形高動態感光元件 。此創新設計於傳統1英吋感測器全景像場的基礎上，將感測器利用率提升25% ，顯著增強畫質表現，同時降低功耗並實現機身輕巧化。在東京日間實測中，Osmo 360所拍攝的天空色彩層次分明，飽和度高且極為亮麗，畫面細節纖毫畢現，精細度令人驚艷。

DJI Osmo 360實測

另外新機是DJI首款支援拍攝2.4 μm大像素原生8K全景影片的相機 ，具備13.5級高動態範圍。即使在光線對比強烈的場景，如曼谷夜市，其1英吋感光元件配合f/1.9大光圈的組合展現卓越暗光表現。夜晚影像亮度充足，畫面乾淨，雜訊極低，細節豐富 。Osmo 360最高支援8K/50fps全景影片，並支援4K/100fps高影格率全景影片 ，帶來絲滑流暢視覺體驗，更可實現最高4倍慢放。另外新機拍攝的影片均支援10-bit色深，可記錄超過10億種色彩。D-Log M模式進一步提升影片動態範圍。靜態影像方面，支援拍攝高達1.2億像素/16K超高畫質全景照片，細節清晰銳利，廣闊視野盡收眼底 。

DJI Osmo 360實拍影像

輕巧設計與強大性能

Osmo 360機身僅重183g，緊湊便攜 。在實際戶外使用中，其方正扎實的機身設計手感良好，筆者曾不慎跌落，但機身毫髮無損，證明其耐用性。而且它支援以8K/30fps持續錄製100分鐘。記者實測連續拍攝30分鐘後，電量仍有70%，續航力出色，一顆電池足以應付一晚間歇性拍攝。拍攝6K全景影片時，更可實現最長190分鐘錄製。電池與DJI Osmo Action系列運動相機通用。即使在-20℃低溫環境下，也能持續錄製超過1.5小時 。快充功能僅需12分鐘即可充飽50%電量。

內置1吋大感光元件

對應Osmo磁吸配件

操作與以往的DJI同樣

對應與之前一樣的電池，1950mAh續航力頗長

內置105GB可用儲存空間，無需擔心忘帶microSD卡。支援Wi-Fi 6.0與USB 3.1 ，無線傳輸最高可達90MB/s，有線連接電腦傳輸速度高達600MB/s ，確保海量素材高效處理。

Osmo 360 Vlog Combo連一役120cm的自拍棍，以及3顆電池，售價$4528。

DJI生態整合賦能創作無限可能

另外，新機對應DJI生態整合，令一向DJI的用家特別方便，它同樣採用磁吸快拆設計，相容Osmo Action系列快拆配件 ，並配備1/4"螺紋連接埠 ，方便連接傳統配件。而且新機可直連最多2個DJI麥克風，無需接收器即可實現超高取樣率收音，帶來更通透純淨的原聲級音質 。

智能剪輯簡化全景創作流程

DJI Studio桌面端全景影片剪輯軟體全新上線，與行動端DJI Mimo共同支援全景影片編輯全流程。兩款軟件均支援智慧追蹤功能 ，可輕鬆鎖定並穩定追蹤主體 。DJI Mimo更支援體感取景 ，無需繁瑣打點追蹤，輕移手機即可快速鎖定理想視角。另外，內置快剪助手功能，可在拍攝時智慧辨識使用者方向，一鍵切換自拍視角，輕鬆剪輯，快速出片 。

新機以$3299起的售價（基本版），加上同步上線的DJI Care隨心換保障方案 ，進一步提升產品性價比和用家保障。