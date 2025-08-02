戰鼓啪打碰1 + 2 REPLAY經典節拍打戰鼓試玩｜同試他媽哥池開心鎮

戰鼓啪打碰 1 + 2 REPLAY 上手試玩｜若果大家有玩過PSP，也許會記得一款充滿戰略元素，以拍打戰鼓為玩法的《戰鼓啪打碰 PATAPON》，此作由SONY COMPUTER ENTERTAINMENT旗下日本子公司JAPAN STUDIO，與PYRAMID聯手開發，首集2007年，翌年推出續集，坊間評價不俗。最近BANDAI NAMCO將《戰鼓啪打碰》首兩集，移植到PS5、SWITCH及電腦STEAM版本，改名為《戰鼓啪打碰 1+2 REPLAY》，無論大家有否玩過PSP版，不妨在這個暑假一嘗打戰鼓的樂趣！



操控PATAPON攻陷敵人方陣營

連續按鍵成功可進入FEVER狀態

當神明遇上謎之生物

先簡單說玩法，玩家本身是操控一班，有點像眼球的黑色神秘生物PATAPON，透過向他們下達指令，做到前進、防範、攻擊等動作，在每關目標大致上是前往終點、擊倒敵人/首腦、刷素材等。先講PATAPON，他們本身有不同兵種，例如盾兵、騎兵、槍兵、箭士等，身為神明的玩家，可透過刷素材去製造、升級不同兵種的PATAPON，例如擅於撞擊敵人的騎兵、遠距離攻擊的箭士、防禦敵人BOSS必殺技的盾兵等，也說就是，玩家可視乎每關目標如何，去部署不同類型的PATAPON作為部隊；他們使用哪些武器/防具，玩家同樣可透過刷素材去製作出來。

刷素材組成軍隊

如何部署兵種由你決定

用四個戰鼓作戰

此作玩法帶有強烈的節拍風格，玩家最初可能得兩種戰鼓，透過特定鍵鈕組合、配合節奏打法去下達指令，例如玩家順按←、←、←、→ （PATA PATA PATA PON）就是前進；→、→、←、→ （PON PON PATA PON）就是攻擊，按鍵視乎機種而定。

值得留意的是，玩家不是順按指示就算，而是留意畫面的閃框、聽著節拍聲效，跟隨節奏順按才可，萬一節奏出錯/按錯鍵就重頭再做。隨著玩家完成多種任務，之後就會再取多兩個戰鼓，指令自然會增加，難度亦會增加。

小編覺得玩法有點像任天堂《節奏天國》，再配合攻防戰的風格，若果大家玩開音樂GAME、《節奏天國》會比較易上手；若手忙腳亂、沒有節奏感，可能在首關沿地踏步，相信大家願意花點時間訓練，之後會找到樂趣的。

輸入不同指令作出行動

應對大型攻防戰

REPLAY版新元素

今集名為REPLAY，簡單來說是大家熟悉的高清改版REMASTER，雖然畫風及玩法大致跟PSP原版相同(不是REMAKE完全重製)，但有加入新元素，例如可設定難易度、可在畫面隨時顯示指令(按鍵組合)、畫質提升等。此作屬單打遊戲，SWITCH版本加入四人聯線合作模式。

同場加映：他媽哥池開心鎮

BANDAI NAMCO最近推出另一款SWITCH / SWITCH 2模擬育成遊戲，《歡迎光臨！塔麻歌子開心鎮》，「塔麻歌子」就是大家熟悉的電子雞TAMAGOTCHI(他媽哥池)，玩家要在充滿他媽哥池的玉彥鎮生活，透過連串迷你遊戲，協助他們經營商店/診所/餐廳等，值得留意的是SWITCH第一代版本，一共有12個商店(可理解有12種迷你遊戲)，升級為NINTENDO SWITCH 2 EDITION版本，就會再追加3種以滑鼠操作的新商店/餐廳。

根據村民要求製作薄餅

健身小遊戲

選擇合適的度假用品

玩法透過玩迷你遊戲、跟他媽哥池互動，令到玉彥鎮更加繁榮，就以牙醫診所為例，玩法要協助蛙牙的他媽哥池，洗牙及清除細菌；玩家在壽司店就以JOY-CON滑鼠功能，將壽司餵給他媽哥池。為了一班可愛街坊經營商店，也許大家會忙過不停啊！