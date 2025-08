JBL TOUR ONE M3無線降噪耳機實測｜高解析音質與沉浸式空間音頻

JBL TOUR ONE M3無線降噪耳機實測|JBL推出全新TOUR ONE M3 無線頭戴式降噪耳機,作為 JBL 的最新力作,TOUR ONE M3 搭載高清晰音頻、內置頭部追蹤技術及新一代 JBL Spatial Sound 空間音頻。記者實試耳機一週,深入測試其專業音效、降噪表現、智能功能及舒適度。



JBL TOUR ONE M3無線降噪耳機實測

專業音效與高解析音質

JBL TOUR ONE M3擁有專業級音效,其內置數位類比轉換編解碼高清傳輸 (DAC) ,搭配USB-C 連接,並支援 HI-RES AUDIO WIRELESS 及 LDAC 24-bit 高效能編解碼 。可以提供高音質無線傳輸,忠實還原每個音符細節,在任何設備上均能盡享低失真、高解析的無損音質,體驗接近錄音室原音的音樂細節。實測中,無論是聆聽複雜的交響樂,還是細膩的人聲演唱,TOUR ONE M3 都能呈現豐富的層次感和清晰的細節。高頻通透,中頻飽滿,低頻則深沉有力而不混濁,音場寬闊,有著十分高「原聲重現」的感覺。即使是無線連接,LDAC 的高效能編解碼技術亦確保了音訊傳輸的穩定性與高保真度。

可摺疊收在收納盒內,頗為輕便。

沉浸式聆聽Spatial Sound 空間音頻與頭部追蹤

JBL TOUR ONE M3 的核心創新之一,便是其新一代 JBL Spatial Sound 空間音頻技術 。這項技術能即時優化聲音反射和混響,優化不同頻段的聲音方向感知,使其接近現實世界的空間感。配合整合的頭部追蹤感測器,它能固定聲像 SOUND IMAGE,確保無論頭部如何轉動,音效方位都能保持一致,帶來更真實、更具沉浸感的聆聽體驗。開啟空間音頻後,音場的廣闊度顯著提升,聲音不再是單純地來自耳機內部,而是感覺從四面八方而來,營造出置身於音樂廳或電影院般的氛圍。頭部追蹤功能更是錦上添花,當轉動頭部時,音源的位置保持不動,這種音畫同步的臨場感,對於觀看電影或進行電競遊戲時尤為突出,能夠精準定位聲音來源,大幅提升影音娛樂體驗。

連上JBL headphone專用app,可以為耳機設定不同模式

強效降噪與通話清晰度

新機配備True Adaptive Noise Cancelling 2.0 (ANC 2.0) 技術 。每側耳罩內外各配備四個麥克風,總共八個麥克風,能即時偵測環境噪音並精準回饋反向聲波。這使得用家幾乎只聽見音樂的純淨律動,完全投入音樂世界。相對其他降噪耳機而言,它的降噪效果令人非常滿意,公共交通工具上進行實測,TOUR ONE M3 的降噪效果令人滿意。低頻噪音如引擎聲、空調聲被有效消除,人聲噪音亦得到顯著抑制。通話方面,TOUR ONE M3 採用了4個麥克風自適應波束成型技術,支援智慧指向收音和動態定向語音。其 AI 通話降噪演算法透過機器學習環境噪音與語音,優化語音拾取,同時消除環境噪音和迴聲。在嘈雜環境下進行語音通話,對方清晰地接收到記者的聲音。

耳機多達8支收音咪,優化語音拾取,同時消除環境噪音和迴聲

進階連接與持久續航

JBL TOUR ONE M3 具備 Bluetooth® 5.3 LE (Low Energy) 技術 ,有效降低功耗,並可連接兩台 Bluetooth® 設備,隨心切換 。其更支援 Auracast™ 功能,實現音訊廣播,讓單一音訊來源可同時傳輸給多個藍牙接收裝置,如藍牙耳機或助聽器,大大拓展了無線音訊分享的可能性 。

續航力方面,TOUR ONE M3 表現出色,充電後可提供大約70小時音樂播放與通話時間(啟用 ANC 時則為 40 小時) 。快速充電功能亦非常實用,短短 5 分鐘充電即可額外提供 5 小時續航時間 。在一週的日常使用中,耳機無需頻繁充電,大大提升了使用便利性。

JBL TOUR ONE M3無線降噪耳機只有大約278g重,非常輕便。

可利用跟耳機的3.5mm耳機線,直連不同裝置,或飛機上的影音娛樂裝置。

設計美學與佩戴舒適度

記者最欣賞它的佩戴舒適度,耳機採用柔性皮革軟枕耳罩配記憶海綿,帶來非常舒適的佩戴感受,有效加強被動式隔音降噪性能並提升舒適度。即使長時間佩戴,亦不會感到明顯壓迫或不適。

耳機採用柔性皮革軟枕耳罩配記憶海綿,帶來非常舒適的佩戴感受

旗艦級無線降噪耳機的卓越之選

JBL TOUR ONE M3 無線頭戴式降噪耳機憑藉其專業級高解析音質、創新的 JBL Spatial Sound 空間音頻與頭部追蹤技術、高效的自適應降噪功能、清晰的通話品質、領先的 LE Audio 低功耗藍牙技術、超長的續航能力以及舒適時尚的外觀設計,無疑是目前市場上最具競爭力的旗艦級無線降噪耳機之一。$2799的售價亦擁有非常不錯的性價比。無論是追求極致音質的發燒友,還是需要沉浸式影音體驗的用戶,JBL TOUR ONE M3 都能帶來超越期待的聆聽享受。