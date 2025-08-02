CMF Watch 3 Pro／Buds 2 Plus實試｜幾百元高質智能手錶降噪耳機

CMF Watch 3 Pro／Buds 2 Plus實試，平玩高質智慧穿戴與降噪耳機｜行貨推出＋報價｜Nothing旗下子品牌CMF正式推出其最新力作——CMF Watch 3 Pro智能手錶及CMF Buds 2 Plus真無線耳機 。正式發布前搶先上手試玩這兩款新品，深入體驗其功能與設計。不僅延續了CMF標誌性的鮮明視覺識別，更在功能與性能上帶來顯著提升。



CMF Watch 3 Pro上手試

CMF Watch 3 Pro：更智慧的運動夥伴與個人健康管家

CMF Watch 3 Pro 定位為日常使用者和休閒運動愛好者的理想夥伴 ，融合了精準健康追蹤、AI教練與獨特設計。在運動追蹤方面，Watch 3 Pro帶來了令人印象深刻的升級。實測發現，其全新的雙頻五系統GPS配置，相較於上一代Watch Pro 2，在訊號穩定性和位置精準度上確實有顯著提升，適用於各種環境 。這對於經常進行戶外運動的用戶來說，無疑是一大福音。

Watch 3 Pro支援高達131種運動模式，幾乎涵蓋了主流的運動類型。更令人驚喜的是，它配備了個人化跑步教練 ，可根據使用者的體能動態打造與調整訓練計劃，提供了量身定制的指導。

健康監測的精準性是智能手錶的核心。Watch 3 Pro配備了全新四通道心率感測器，於運動強度下進行測試，其心率測量結果均保持高度精準。此外，新增的Active Score功能，透過MET數據簡單呈現使用者每週的努力程度，有效協助保持穩定的運動進度 。

與手機的Nothing X app連結

AI驅動的健康管理

Watch 3 Pro的AI驅動運動後總結功能，為用戶提供了更深層次的運動洞察。手錶會詳細分析運動表現，並提供恢復時間、訓練負載以及5公里/10公里耐力預測等建議 。此外，智能手錶的自動識別功能在日常使用中尤為便捷。Watch 3 Pro可自動識別七種核心運動 ，即使筆者偶爾忘記點擊開始運動，手錶也能自動記錄 。

除了運動相關功能，Watch 3 Pro在日常健康管理方面也表現全面。它內建了血氧監測（SpO2）、壓力追蹤、導引呼吸練習、飲水提示、久坐提醒以及女性健康支援等進階工具 。這些功能讓用戶每日都能全面掌握自身的健康狀態 。

設計與續航力並重

在設計方面，CMF Watch 3 Pro提供了深灰、淺灰與橙色三款配色選擇 筆者手上實測的橙色款式，搭配精密金屬機身和柔感矽膠錶帶，視覺效果獨特且佩戴舒適。1.43吋AMOLED螢幕搭配超薄邊框並支援Always-On Display ，螢幕佔比較上代提升10% 。手錶內建超過120款錶面。此外，還可新增全螢幕或迷你小工具 ，追蹤運動、天氣、音樂、備忘等資訊。續航方面，Watch 3 Pro的表現令人滿意。它支援IP68防水防塵 ，無懼任何使用環境。在典型使用下，續航時間最長可達13天 ，較上一代增加了2天；重度追蹤下可用11天；Always-On螢幕啟用時則約為4.5天，充電至滿電僅需99分鐘。

Watch 3 Pro配備了全新四通道心率感測器，於運動強度下進行測試，其心率測量結果均保持高度精準

CMF Buds 2 Plus：為音樂愛好者與發燒友而生

除了智能手錶，CMF同步推出的還有CMF Buds 2 Plus真無線耳機 。這款耳機專為追求卓越音質的使用者而設 。

CMF Buds 2 Plus

CMF Buds 2 Plus配備了Hi-Res LDAC編碼技術 ，在實際試聽中，感受到其音質表現確實較為出色 。此外，聽力補償功能 以及完整的EQ自訂選項，能根據用家的聽覺輪廓量身打造豐富且均衡的音效。續航力方面，Buds 2 Plus亦提供了更持久的電力續航 。

CMF Buds 2 Plus

定價與發售優惠

CMF Watch 3 Pro及Buds 2 Plus將於7月31日起，指定零售商及澳門電訊購買。建議零售價：CMF Watch 3 Pro $799 （顏色：深灰、淺灰與橙色 ）、CMF Buds 2 Plus $499 （顏色：淺灰與藍色 ）

值得一提的是，購買CMF Watch 3 Pro還可獲贈Nothing Buds 2a一對（價值$329），禮品數量有限，送完即止。