家裡拖板潛藏定時炸彈？這些使用壞習與劣質品問題恐引發火災

近年來，家用電器的普及程度越來越高，用電安全問題日益受到重視。在早期，許多家庭中常見一種「拖板」，它的插孔設計可以兼容兩極和三極插頭，使用起來看似方便，但實際上存在極大的安全隱患。



這種拖板由於結構設計上的問題，插片與插頭之間的接觸面積較小，極易在使用過程中產生電弧和高溫，從而引發火災。根據相關部門提醒，家中如仍有此類拖板，應立即停止使用並更換為符合中國標準的產品。

早在2010年6月，中國已明令禁止生產這種萬用型拖板。消防部門在對多起家庭火災事故的調查中發現，不少火災的起因都與拖板的使用不當有關，其中包括使用老化的拖板、將多個大功率電器連接在同一拖板上，以及繼續使用已被禁止的拖板。其中，最突出的風險就是萬用拖板。

除了拖板之外，日常使用拖板時還存在以下三類常見安全隱患：

一是超負荷使用。家用拖板通常標示為額定電流，常見為6A、10A和16A。若將多個高功率電器同時連接到一個拖板，例如電熱水壺（約1500瓦）和微波爐（約1000瓦）連接到一個額定功率為2200瓦的10A拖板，就可能超過其負載能力，導致過熱甚至起火。

二是使用劣質拖板。部分產品為降低成本，使用非阻燃材料製作外殼，或採用導電性能較差的鋁線代替銅線，這類拖板在高負載運轉時極易發生短路、過熱甚至燃燒。

三是忽視拖板的使用壽命。一般來說，拖板的建議使用年限為3到5年。若出現插孔變黑、插頭接觸不穩等現象，表示已嚴重老化，應立即更換。

用電安全不容忽視，合理選擇使用拖板，是保障居家用電安全的重要一環。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】