兒子誤吞電池！經歷18個月27次手術　媽媽覆述事發經過望提醒家長

美國一名母親凱西．艾倫分享16個月大兒子阿薩誤吞鈕扣電池的驚險經歷。孩子當時因咳出黑色碎屑被緊急送醫，X光發現電池卡在食道，導致嚴重灼傷，需接受長達18個月、共27次食道擴張手術。如今阿薩康復良好，艾倫在社群平台呼籲家長務必鎖緊電池倉、警覺誤吞徵兆，必要時可餵蜂蜜爭取救援時間。



美國一位母親凱西．艾倫（Kasey Allen）用自己的傷痛經驗，透過社群平台發出沉重呼籲：家中看似無害的電子用品裏的鈕扣電池，可能藏着致命的隱形殺機。16個月大的兒子阿薩（Asa）意外吞下遙控器中的鈕扣電池後，展開長達近兩年的漫長復健之路。這段歷程不僅對孩子造成極大身體傷害，也幾乎耗盡了她作為母親的情緒與心力。

一顆少少的電池，讓 Asa 經歷了一個不簡單的童年：（按圖了解）



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一場露營，一次忽略，釀成悲劇

根據《People》雜誌報道，這起意外發生在2023年10月。當時，艾倫正與孩子們一起在自家露營車中度假。當她忙着清理車內時，三個孩子就在附近玩耍，其中最年幼的阿薩誤吞一顆來自備用攝影鏡頭遙控器的鈕扣電池。

事發當下，艾倫毫無察覺，直到約20分鐘後，阿薩突然出現異常症狀：口水不斷分泌、臉色潮紅、情緒不安、不停哭鬧。接着，他竟開始咳出黑色碎屑。這一連串警訊終於引起她的警覺，立刻抱起孩子趕往急診室。X光檢查結果 —— 阿薩的食道中卡着一顆鈕扣電池。

小小電池，大大殺傷力

醫療團隊迅速進行搶救，因為鈕扣電池一旦卡在喉嚨或食道內，只需短短幾小時便可能引發灼傷、潰爛，甚至食道穿孔與致命感染。電池接觸唾液後，會觸發微弱電流，卻足以在脆弱的器官上留下深遠的傷害。

根據費城兒童醫院的統計，美國每年約有3500起兒童誤吞鈕扣電池的事故，其中不少案例最終需要手術處理。這些意外通常發生在3歲以下的幼童，因為這個年齡階段的孩子最容易「把所有東西往嘴裏塞」。

27次手術與18個月的煎熬，復原之路走得好長

阿薩經歷初步緊急處理後，仍面臨漫長的復原挑戰。由於灼傷造成食道嚴重受損，他長時間無法進食，只能靠靜脈注射營養液維生。此後的18個月中，他反覆進出醫院，接受高達27次的食道擴張手術，每一次都是對幼小身體與心理的雙重煎熬。

艾倫表示，這段期間的每一個日子幾乎都在醫院度過，精神與財務壓力雙重襲擊，「我不斷懷疑自己是不是哪裏做錯了。」所幸，在尋求新醫生協助後，治療終於出現轉機。阿薩的食道逐漸恢復正常，無留下永久性疤痕，如今已能自行進食，生活品質大幅改善。

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如何辨識誤吞電池的早期徵兆

為了讓更多家長警覺潛藏的危機，艾倫將這段親身經歷分享到TikTok社群平台，影片迅速獲得超過550萬次觀看與數萬次分享。她坦言，雖然公開這段記憶令人痛苦，但若能幫助其他家庭避免相同悲劇，這份傷就不算白受。

她的影片不僅展示事故始末，也教導觀眾如何辨識誤吞電池的早期徵兆，例如：無法解釋的哭鬧、流口水、吞嚥困難、吐黑色物質等。更重要的是，若家長懷疑孩子誤吞電池，在送醫途中可餵食一歲以上兒童蜂蜜，有助於減緩電池對食道黏膜的腐蝕。

呼籲所有家長：每一個電池倉都可能改變命運

「現在，我會仔細檢查家中所有電器的電池倉，只要沒有上螺絲，我就不會讓它出現在孩子的活動空間內。」艾倫的這句話，反映出她從痛苦中學到的教訓。

她呼籲所有父母、照顧者與托育機構人員，務必檢查電子用品是否有安全的電池鎖設計。**像是遙控器、體重計、電子體溫計、玩具、車鑰匙、鬧鐘等用品，只要含有鈕扣電池，皆有風險。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：1歲大男童誤吞鈕扣電池，經歷27次手術與18個月煎熬，媽媽發願，教導其他家長「如何辨識誤吞電池的早期徵兆」】