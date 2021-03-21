撰文： 明日科學 最後更新日期： 2021-03-21 19:14

美國Reddit論壇上最近瘋傳一張照片，一個名為thevastreatchs的Redditor把一張太陽的照片發布在太空subreddit上，照片中展示了他們非常詳細處理過的太陽細節，從照片中可以發現是湍流太陽的球狀體，更令人驚訝的是，這張照片不是從高科技天文臺拍攝的，而是從該用戶的後院所拍攝出來的成果。

他們在文章中說：「這張照片是在我家後院的太陽望遠鏡上拍攝的。」根據TheVastReaches網站報導，這張照片顯示了「太陽色球層的性質」也就是太陽大氣層三層中的第二層，太陽大氣層的溫度隨色球層這一層的溫度隨著高度的增加而增加。 在光球頂端的溫度只有大約4,400K，而在色球層頂端，通常高約2,000公里，溫度已經達到25,000K。

▼▼▼點擊即睇作者太陽和其他星體震撼相片▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

硬件花費近4000美元

thevastreatchs用戶表示:「這種攝影方式是一種非常困難的挑戰，因為下面的光球光線太強了，太陽圖像總是得經過軟件處理才能顯示對比度，我已經盡我所能地採用了這些有效地方法。」除了令人驚嘆的細節，用戶還指出，大家還可以看到一個巨大的東西靠近邊緣，它大到足以吞噬整個地球！

不過他們能夠從後院拍下這張照片，都要歸功於一些強大的而且昂貴的設備來幫助他們，他們表示自己是使用Explore Scientific AR152、Daystar Quark誇克日珥版/色球版雙波段太陽目鏡式濾波器、ASI174MM-Cool和Celestron AVX，而這些硬件花費將近4000美元，但說實話，對於這樣一個很酷的愛好，以及這麼有成就感的照片來說，這是非常值得的，畢竟這比美國宇航局NASA100億美元的詹姆斯·韋伯太空望遠鏡還便宜許多。

相關圖輯：史上最近距離、最高清太陽照片公開 太陽黑子真面目令人意想不到▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

宇宙最深層的面紗

近現代科學發展期間，有許多自稱民間科學家做出過許多重要的貢獻。然而，隨著科學的發展，對此類領域有興趣的人們越來越多，有許多不需要經過專業訓練的民眾也能用自己的能力為科學界盡一份心力，畢竟地球以及宇宙不屬於任何人，只有人類共同合作才能一起聯手揭開宇宙最深層的面紗。

相關圖輯：NASA太陽月亮36幅史上最高清照曝光！▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

【本文獲「明日科學」授權轉載。】