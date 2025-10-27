sloflo是由生產日本知名音響配件Pentaconn的廠商日本DICS推出的全新品牌，更特別之處是此品牌由該公司的香港團隊研發，可謂極之少見。品牌名稱結合「slow（緩慢）」與「flow（流動）」兩個英文字，寓意回歸初心，不急不躁地純粹享受音樂。作為品牌首款產品，MS001GM有線耳機針對現場演出音源進行特別調音，提供猶如置身演唱會現場的聽覺體驗。



六角柱金屬機身設計｜10.2毫米動圈標榜重低音

MS001GM採用獨特的六角柱金屬機身設計，外型看來有點像機械人的裝甲；核心配備品牌自家研發的10.2毫米動圈單元，命名為HB（Heavy Bass）驅動器。單元採用輕量高剛性的DLC鑽石碳膜振膜，配合雙磁路及雙腔體設計，確保清晰細膩的中高音域與厚實的低頻表現。

相當喜歡sloflo MS001GM的全紙製環保包裝，完全「走塑」卻又不影響保護性。開箱後入面分兩層，面層是耳機／保養卡／清潔布，下層有一個仿皮拉鏈硬盒給你裝耳機，而入面已被一條8芯鍍銀OFC線材(外皮用Nagano Sanyo Kasei 製特殊 PVC）及Pentaconn ear可換線接口4.4mm平衡插頭耳機線、以及大量同廠特製耳膠填得滿滿的，更包括單價頗高的金屬芯耳塞，令人即時覺得CP值極高。

這條耳機線的插頭及Y字分線器我也很喜歡，整體用料及做工均達專業級水平。

小小意見，比起Pentaconn COREIR AL Alloy 鋁合金導管耳膠，個人更建議使用矽膠耳塞，既能提供穩固配戴，亦能保持均衡音色表現。適合追求臨場感與音樂沉浸體驗的發燒友選購。

比起金屬內芯耳膠，個人更建議使用矽膠耳塞。

聆聽感受分享

使用了AK的播放器收聽IU的《FLU》，同時體驗了sloflo MS001GM的低音表現以及自然的人聲。

低頻：MS001GM的低頻既有深度又具立體感，中低頻能清晰呈現低音提琴的琴弦震動細節，重低音則展現沿地面擴散般的深沉力量，非常適合聆聽米津玄師等日本流行作品。



中高頻：人聲豐富自然，既不被低頻掩蓋也不過分突出。男聲帶有深度與磁性，高頻明亮而不刺耳，保持溫暖特質，特別適合重現管樂器及電子音色。



音場與空間感：音場寬闊，深度延伸出色，能營造如音樂廳般的殘響效果。這種「人力空間音效」純粹透過聲學設計實現，令現場錄音作品呈現極佳臨場感。



低音愛好者必試

整體結結，sloflo MS001GM 耳機本體重量適中，長時間配戴不會造成負擔；它是一款專為低音及現場音樂愛好者度身訂造的有線耳機，以立體深邃的低頻、豐富自然的人聲表現及寬闊音場見稱。無論是愛聽星野源、藤井風等日系流行音樂，或是Ado、YOASOBI等電子流行曲目，又或者現場演出音源的演奏級歌曲，均能展現出色演繹。

HK$3,580 （Soundwave Audio）