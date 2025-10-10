Bowers & Wilkins Px8 S2 香港行貨 開價$5,780｜英國音響品牌 Bowers & Wilkins 今日公佈全新旗艦無線耳機 Px8 S2 已在香港上市，售價5,780港元。新機延續去年推出的 Px7 S3 設計概念，在單元配置、降噪系統及外觀用料上作出多項改動。



Px8 S2 產品重點

．採用 Carbon Cone 碳纖單元

．支援 aptX Adaptive 24/96 與 aptX Lossless 高解析音訊傳輸

．搭載 八麥克風主動降噪系統（ANC）

．透過 Bowers & Wilkins Music App 進行設定與操作

．單次充電可使用 30 小時，快充 15 分鐘即可獲得 7 小時播放時間

．未來將支援空間音訊升級（透過 OTA 更新），將加入 LE Audio 與 Auracast 功能

40mm碳纖單元 X 獨立放大模組

超過4千元的高階頭戴式耳機，有甚麼「零失敗」選擇？B&W 的 Px 系列向來是我的首推，金屬感十足的機身，加上簡單又紮實的聲音，能夠滿足不同風格、但要求同樣極高的樂迷。全新 Bowers & Wilkins Px8 S2 配備新一代40mm Carbon Cone 碳纖單元，並設有獨立耳機放大模組。單元結構包括音圈、懸邊、磁路及支架均經過重新設計，單元角度亦針對耳朵位置作出調整。

無線傳輸方面支援 Qualcomm aptX Adaptive（24-bit/96kHz）及 aptX Lossless 格式，配搭 Amazon Music、Qobuz、TIDAL 等串流平台均可播放高解析音樂。機身同時提供 USB-C 數碼輸入及3.5mm Analog輸入，兩條訊號線隨機附送，方便連接手提電腦或 iPhone 使用。

真皮 X 鋁合金耳機臂

新機採用纖薄機身設計，主要表面以 Nappa 真皮包覆，配搭鋁合金耳機臂及外露導線細節。耳墊及頭帶部分採用記憶海綿物料，官方表示可由技師進行更換。產品提供曜石黑及暖岩灰兩款配色，皮革與金屬部分用色統一。隨機附送的收納盒較上代輕巧。

主動降噪 X 通話優化

Px8 S2 沿用與 Px7 S3 相同架構的八咪高風主動降噪系統，當中兩支咪高風負責偵測單元輸出、四支偵測環境噪音、另外兩支用於語音通話。系統配備 ADI Pure Voice 語音處理技術，針對通話場景作出優化。

加強按鍵手感 & 續航力

機身按鍵佈局有所調整，音量鍵及播放鍵手感加強，電源鍵改為設於左側耳罩。用家可透過 Bowers & Wilkins Music App 調校主動降噪模式、感應器靈敏度、自訂快捷鍵及五段 EQ 設定，亦可選用 SRE 團隊調校的 True Sound 原音模式。

電池續航力方面，開啟主動降噪後單次充電可使用30小時，快速充電15分鐘可獲得7小時播放時間。品牌表示將透過 OTA 更新加入空間音訊播放功能，以及支援 Bluetooth LE Audio 及 Auracast 廣播技術。

Bowers & Wilkins Px8 S2

建議零售價$5,780港元

提供兩款配色選擇：曜石黑（Onyx Black）與 暖岩灰（Warm Stone）

