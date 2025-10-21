Cleer Clip Pro 耳機試用：輕得像頭飾的智能配件｜市面上真正為女生而設的耳機並不多見。當然，女性用家不一定要被「性別定型」必定要喜歡耳環頭飾，也可喜歡中性設計的XM6大耳機；相對的，可愛小巧如頭箍飾物，閃令令機身可DIY增添飾物的 Cleer Clip Pro ，36.9g機身輕如雞蛋，又可當作頭飾DIY配搭造型，將音樂與打扮二合一，其出現亦為女性用家多了一個新選擇。



36.9g 鈦金屬超輕頭箍設計

Cleer Clip Pro 36.9g的機身採用航天級鈦金屬和不鏽鋼製造，左／右耳機以幼身幼身金屬頭帶連結成一個頭箍，取代傳統笨重的頭帶設計，既不會打亂髮型打扮，更預留不少位置讓用家自行加裝吊飾，譬如耳環、頭鏈等。

Cleer Clip Pro藍牙耳機試用｜36g超輕頭箍設計．自由DIY添換飾物

佩戴舒適無壓迫

記者請到女同事實際試用了Clip Pro 一星期，佩戴時間為星期一至五上下班通勤車程之間，她表示Clip Pro 一方面沒有頭戴式的壓迫感，也不像入耳式要長期閉塞耳朵，感覺舒適自然，更不會出現長期戴機的頭部不適情況，又或是掛耳機令耳背疲倦痕癢的狀況。她還提供使用小點士：「用時一定要校好頭箍金屬帶的長度，耳機就會準確貼耳，如沒校好，金屬耳機就會頂住耳仔，脫下時有點痛。」

她表示，更重要是頭帶部分非常纖細，著脫多次也不會打亂髮型，而且她自己未敢打耳窿，Clip Pro反而令她多了機會戴耳飾。

Cleer Clip Pro藍牙耳機試用｜36g超輕頭箍設計．自由DIY添換飾物

耳機本體具備IPX7防水等級，用後可直接水洗。單次使用時間達8小時，配合充電盒總續航力高達32小時。

它的充電盒設計也頗巧妙，收納耳機後，形狀就變了一個「小手袋」，可以直接掛在手袋上。黑色盒面的全玻璃頂蓋配有1.6吋高清觸控屏幕，打開盒蓋更內置化妝鏡和UV消毒燈，補妝外又可保持耳機衛生。

配合手機app，可以為充電盒更換4款wallpaper

舒適耐聽的音質

戴上 Clip Pro 的第一感覺是被音樂包圍的舒適感，這種「耳邊喇叭」的聽感與傳統耳機完全不同。音色調校偏向柔和，不會有刺耳或疲勞的感覺，即使長時間聆聽也不會感到不適。低音表現自然耐聽，整體平衡度相當不錯，非常適合「一邊開工、一邊聽歌」的日常使用。此外，Clip Pro 是全球首款同時獲得THX和Dolby Atmos雙重認證的貼耳式耳機，開啟空間音效後看電影或追劇時確實能感受到更立體的環繞聲效果。

智能功能與續航

聽取女同事對外觀及佩戴感想後，記者自己評價一下Clip Pro的音效。它在操作上有兩大優點，首先是其Cleer AI 2.0系統，支援AI體感控制、AI聲境衡音和AI雙向高清通話等功能，大部份功能都是令耳機更易用、更在少受噪音影響聽歌及通話，實試通話是不錯的，不過始終是開方式（耳沒有塞住耳朵），所以始終降噪是不及入耳式的。

因為其特別的穿佩方式，令16.2mm 超大磁路複合生物振膜動圈非常貼耳且對準耳道，音色及低音以開放式來說非常出眾（不過低音有點朦）。能夠用充電盒上的觸控屏幕直接調節音效，控制播放器選曲，遙控拍照，非常方便。總括而言，Cleer Clip Pro 不單是一款耳機，更是一件可以隨身配搭的時尚配件，特別適合注重外觀又追求實用性的女性用家。



Cleer Clip Pro 產品規格

音頻技術：THX Spatial Audio、Dolby Atmos

音頻處理晶片：高通 S3 Gen 3（高通 QCC3091 主芯片）

藍牙版本：藍牙 5.4（A2DP 1.4、AVRCP v1.6.2、HFP v1.9）

支援規格：SBC、AAC、aptX adaptive、aptX Lossless、LE Audio

單元：定製 16.2mm 超大磁路複合生物振膜動圈

防水等級：IPX7（僅限耳機）

充電方式：USB-C 快充

電量：8 小時（耳機）、32 小時電量（配合充電盒）

特殊功能：UV-C 紫外燈消毒、耳機可水洗、蘋果產品 MFi

認證售價：$1,580

查詢：Soundwave（2771 8209 / 官方網站）