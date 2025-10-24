Beyerdynamic Amiron 200 藍牙耳機開箱評測｜德國品牌 Beyerdynamic 風格低調，產品質素極高，款式更代不多、但一出新品就有重大改良；比如全新 Beyerdynamic Amiron 200 掛耳式耳機，它專為運動場景而設的新調音，解決了開放式運動藍牙因為沒有封閉耳道，低音力度往往相當不足的問題，記者實試 Beyerdynamic Amiron 200 Sport 數天，發現它的中音人聲細膩、低音強勁，可能是其中一款音色最佳的開放式耳機。三款機身顏色之中，以黑撞橙的Sport版本，與iPhone 17 Pro 的宇宙橙根本絕配。



輕巧開放設計，確保戶外安全

Beyerdynamic Amiron 200採用輕巧人體工學耳掛設計，每個耳塞僅重約10.2克，長時間佩戴亦感舒適。開放式設計有效減少佩戴時的封閉感，讓用家更能融入周邊環境。同時，它具備IP54等級的防護，能有效抵禦汗水、塵埃及輕微潑濺，完美配合戶外鍛煉的嚴苛需要。

強勁續航表現，滿足全日需要

電池續航力是Amiron 200的一大亮點。單次充電可提供約11小時的播放時間，配合充電盒總續航力更高達36小時。若遇上趕時間，只需快速充電5分鐘，即可換取約90分鐘的額外播放，高效快捷。充電盒支援USB-C介面充電，並且兼容無線充電功能，大大提升了使用的便利性。

細膩音色分析與連接限制

若想藍牙好，甚麼黑魔法、演算法，都及不上使用高品質的發聲單元，Beyerdynamic Amiron 200 Sport 的動圈單元頻率響應範圍為20Hz至20,000Hz。音色表現上，它側重於細膩的中音和強勁的低音，調校上適合跑步或日常聽歌使用。

雖然，由於它是開放式設計，在缺乏完全隔音的使用環境下，它的低音表現算非常不錯。連接方面，Amiron 200 Sport 採用了藍牙5.3技術，支援SBC和AAC標準編解碼器，但暫時未提供LDAC等高清無線編碼支援。對於追求高解像度串流音色的用家而言，這或是一個需要考慮的限制。

總結：運動愛好者的理想選擇

Beyerdynamic Amiron 200 Sport 有長效續航力、輕巧且安全的開放式設計，以及為運動場景優化的音色調校（亦可以專用手機app自定EQ均衡器調音），是追求安全、舒適與持久使用的運動愛好者的理想無線耳機選擇。

Beyerdynamic Amiron 200 Sport $1,799 機身顏色選擇：黑／白／運動橙（Grandwell Global Limited／24071118）

