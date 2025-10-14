天使吉米（TANCHJIM）早前推出 TANCHJIM ORIGIN LOST MANOR 失落莊園限量版單動圈旗艦入耳式耳機，是品牌本身的旗艦級有線耳機ORIGIN的別注版，不只在包裝及耳機外觀上追加了品牌角色「淺野天琪」，其動圈單元的 DMT 5 ULTRA 磁路系統都有更新強化，全球僅限3000對，定價HK$3,280，聽代理商表示頭輪貨已賣得七七八八，筆者今日手持真機，來簡評這款新耳機是否值得買、以及適合甚麼口味的樂迷。



超豪禮物包裝開箱｜二次元愛好者必Like

TANCHJIM ORIGIN「失落莊園」限定版的包裝非常巨型，盒面上有天使吉米座在如古戰場廢墟一樣的場景插畫，不說還以為是一季分量的日本動畫藍光boxset。打開後發現它每一樣細節都做得非常到位。包裝紙質夠厚，耳機、耳機盒、耳膠通通都分別放好，還附有一本達100頁的藝術主題設定畫集，以加強「失落莊園」的主題世界觀。

天使吉米失落莊園10周年紀念耳機評測｜限定3000對J-Pop樂迷必備（鍾世傑 攝）

+ 1

到正式取出耳機，首先一對機身手感十足，之後就被雕刻細膩的耳機面板設計所震撼。淺野天琪限定主題面板採用金屬蝕刻工藝，配合隨光線變化的菱形紋理，確實有種失落莊園的蒼涼美感。磨砂鋁合金腔體手感沉穩舒適，不會易沾指紋，放在盒裡就像擺著一件藝術品。官方更跟機送上透明的面板保護套，看得出對收藏價值的用心。

淺野天琪限定主題面板採用金屬蝕刻工藝，配合隨光線變化的菱形紋理（鍾世傑 攝）

官方更跟機送上透明的面板保護套，看得出對收藏價值的用心。（鍾世傑 攝）

至於配件方面，有一般耳膠以及T-APB氣壓平衡耳膠，各自聽感不同。另外還有3對不同物料的「可換聲學阻尼導管」，手動更換即能改變天使吉米失落莊園的音質。

3對不同物料的「可換聲學阻尼導管」，手動更換即能改變天使吉米失落莊園的音質。（鍾世傑 攝）

有一般耳膠以及T-APB氣壓平衡耳膠，各自聽感不同。（鍾世傑 攝）

線材方面採用高性能銅銀混編可換線，提供3.5mm單端、4.4mm平衡及Type-C DSP三款插頭，能夠匹配各種播放器材；記者最喜歡是其L型耳機插跟耳機面板一樣使用金屬物料，並有同級的花紋雕刻，而且是3種插頭全部做足！單是在產品配件分量上已經非常豐富，會令人覺得$3,280非常抵玩。

線材方面採用高性能銅銀混編可換線，提供3.5mm單端、4.4mm平衡及Type-C DSP三款插頭（鍾世傑 攝）

提供3.5mm單端、4.4mm平衡及Type-C DSP三款插頭（鍾世傑 攝）

L型耳機插跟耳機面板一樣使用金屬物料，並有同級的花紋雕刻。（鍾世傑 攝）

限定版才有的皮料耳機盒。（鍾世傑 攝）

聲學技術加料 誠意十足

上文已提到，失落莊園並非單純的ORIGIN改殼版，其單元升級到全新DMT 5 ULTRA磁路系統，透過全包覆式磁路設計，提高電聲轉換效率，令同樣電力推動下，單元能輸出更高聲壓及更豐富細節。官方數據顯示總諧波失真低至0.04%，靈敏度達120dB/Vrms，規格紙面已相當亮眼。

單元升級到全新DMT 5 ULTRA磁路系統，透過全包覆式磁路設計，提高電聲轉換效率。（鍾世傑 攝）

低干擾平衡導波面板技術針對聲波傳遞進行精密控制，減少不必要的散射。多孔寬頻聲學濾波結構則透過微孔陣列，分頻調節氣流噪音，令高頻順滑無毛刺、低頻深沉不渾濁。

氣動聲學模擬圖。

實用配置 一應俱全

天使吉米堅持所有產品的音色取向一致，失落莊園使用的「亥姆霍茲共振後腔設計」精準增強5kHz人聲頻段，官方更採用B&K 5128c專業測量系統調音，確保每隻耳機表現一致；太科學的分析記者是不懂，但試玩後認為它最適合聽J-pop、ACG音樂以及各種K-Pop流行曲。聲流泄壓結構設計平衡耳內氣壓，防水防塵聲學濾網保護單元，細節配置頗為周到。

聲流泄壓結構設計平衡耳內氣壓，防水防塵聲學濾網保護單元，細節配置頗為周到。（鍾世傑 攝）

尤其一提，如果以USB-C插頭駁Android耳機，可連接TANCHJIM APP可自訂EQ（暫時只支援Android平台），內建HARMAN標準預設及遊戲音效模式。

可連接TANCHJIM APP可自訂EQ（暫時只支援Android平台），內建HARMAN標準預設及遊戲音效模式。

另一特別之處是 App 內建針對《原神》《崩壞》等熱門遊戲的專屬調音，一鍵即可切換。使用者亦可自訂音效並分享到官方平台，與全球用戶交流，增添互動與趣味。

實戰聆聽體驗 重心更下沉．溫柔有情感

失落莊園耳機聲音自然寬鬆，對J-pop及ACG音樂優化明顯。溫暖圓潤的音色適合表現女聲細膩情感，高頻不刺耳，長時間聆聽不疲累。播放綠黃色社會《つづく》時，人聲位置恰當且富有情感。

音質從輕盈演變成更具厚度與存在感，人聲背景支撐充足，整體形成完整的音樂一體感。吉他表現尤為突出，電吉他從纖細走向沉穩，木吉他兼具明亮感與琴身厚度。貝斯不再輕飄，鼓聲增添力度與衝擊感。

播放綠黃色社會《つづく》時，人聲位置恰當且富有情感。（鍾世傑 攝）

相比原版ORIGIN，失落莊園的中低頻明顯加強，重心下移，上方空間感擴張，頭部音場更立體。配AK播放器聽Lisa的《炎》，樂器表現更細膩。耳機自帶三款可換聲學阻尼導管，適合不同音樂風格調校。

配AK播放器聽Lisa的《炎》，樂器表現更細膩。（鍾世傑 攝）

總結 同時照顧耳機燒友與日系動漫迷需要

失落莊園限量版確實是本年度重量級之作。無論音質升級、工藝設計、附屬周邊還是實用功能都無可挑剔。HK$3,280的定價對於全球僅3000對限量版旗艦耳機來說算合理，加上100頁的藝術書籍、特製收藏盒等豪華配件，初回限定更加送巨型的場景立牌、硬卡插畫以及襟章，整體誠意十足。若你是J-pop或ACG歌迷、TANCHJIM調音風格粉絲，甚至純粹想收藏兼具設計感與音質的耳機，這對真是值得投資。

初回限定更加送巨型的場景立牌、硬卡插畫以及襟章，整體誠意十足（鍾世傑 攝）

TANCHJIM ORIGIN LOST MANOR 失落莊園限量版單動圈旗艦入耳式耳機

香港行貨定價：$3,280（npmall.com.hk）