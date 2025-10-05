日系工藝平民化 Brise Works突破價格門檻｜日本Hi-End音響品牌Brise Audio一向以職人手工製作聞名，但高昂價格和漫長等候時間卻令不少愛好者卻步。為了讓更多用家體驗日系線材的魅力，品牌推出全新副線Brise Works，首款作品MIKAGE御影定價HK$1,199，以「親民價」即可擁有承襲自萬元旗艦級耳機線的核心技術以及日本匠人技藝。



下放旗艦技術 堅持日本製造

MIKAGE御影雖然定位親民，但 Brise Audio 對產品技術含量絕不妥協；首先線材採用Brise Audio招牌的Spiral 77及Quad Spiral結構，配備196股高純度銅導體，能完整傳遞訊號細節。更特別選用CNT碳納米管屏蔽技術的物料包裹耳機線表面——這種強度是鋼的20倍、導熱性是銅的10倍的材料，由品牌與日本國家研究所共同開發，有效減少振動及電氣干擾。

Brise Works MIKAGE 御影 產品規格

線長：約 1.2m

屏蔽物料： CNT 碳納米管

線材結構：Spiral 77 、Quad Spiral 結構

插頭選擇（耳機端）：2-pin CM、MMCX（適用於 Sennheiser MMCX 產品）

插頭選擇（訊源端）：4.4mm Balanced

售價：$1,199



更重要的是他們理解到入門耳機線代表天天跟身、平買粗用，外線皮絕緣材質直接承襲旗艦型號SHIROGANE、NISHIKI的設計，大幅提升柔軟度和操作性。品牌堅持日本設計製造，只是將生產流程由人手改為機器量產，在維持音質的同時縮短交期、降低成本。

細節處處用心 兼顧實用美學

MIKAGE御影提供2-pin CM及MMCX（適用Sennheiser）兩種耳機端選擇，線長約1.2米。

團隊為MIKAGE御影特別設計L型4.4mm平衡端子，透過精準角度設計降低斷線風險，並考量不同播放器厚度，確保加裝保護殼後仍能穩固插入。插頭採用鍍金處理減低訊號損耗，焊接後施加樹脂模壓提升強度。鋁合金切削的部件外殼配合青銅陽極氧化色調，Y型分線器更以雷射鐫刻品牌標誌，展現精緻質感。

試玩後感分享

最近愈來愈來韓系K-Pop歌手重新使用有線耳機聽音樂，不知你家中又有沒有一兩對購買經年，但其實很少使用的有線耳機？如果是的話，不妨買一條Brise Works MIKAGE御影升級線，再以數百元購買多一支手機USB-C解碼「小尾巴」，就算是聽串流音樂，你都會發現音色有飛躍提升。以下是記者試玩的幾個組合，希望幫到大家作參考：

Campfire Audio Supermoon 公模版本+AK播放器 x Brise Works MIKAGE MMCX｜將Campfire Audio 的 Supermoon 換上 MIKAGE，它使用定製 14mm 平板單元，從開頭的鋼琴到人聲，聲音的直接感增強，更加鮮明。低音收緊，瞬態響應變好。

TANCHJIM FORCE + USB耳擴 x Brise Works MIKAGE 2Pin｜FORCE 採用雙動圈單元架構，駁了Brise Works MIKAGE御影後，音場的縱深也擴大了，鋼琴的餘韻延伸到深處，低音也更深沉。

記者以天使吉米系列耳機及USB-C耳擴試玩Brise Works MIKAGE御影升級線。

Meze Audio Alba + USB耳擴 x Brise Works MIKAGE 2Pin｜這款北歐品牌耳機使用 10.8mm 動圈單元，音質清晰穩定。更換耳機線後，首先驚訝的不是低頻或高頻的變化，而是音場一下子擴大了。中高頻也更清晰，人聲更易聽清。

Sennheiser IE 600｜換上MIKAGE後新鮮感、直接感提升，低頻變得更厚實，音域向下延伸。人聲音色方面，原裝線有點硬質，MIKAGE則更自然、更少染色，生動感提升。（無拍照／純文字分享）

Maestraudio MAPro1000｜音場一下子擴大，人聲音像的立體感增強，輪廓也更清晰。在廣闊空間中音樂悠然擴散，同時保持高解析度能聽清細節。重新認識到MAPro1000原來隱藏著這樣的實力。（無拍照／純文字分享）