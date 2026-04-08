日本旅遊 Visit Japan Web 2026教學｜前往日本旅遊，過關想快人一步，出發前就上 Visit Japan Web 進行網上登記。這是一個涵蓋入境審查與海關申報的官方系統，旅客毋須再在飛機上手寫紙本表格。建議於抵達前最少6小時登入系統，輸入基本個人及航班資料，輕鬆獲取專屬QR Code，即可在成田、羽田、關西等主要機場使用特快通道，大幅縮短輪候時間。



日本旅遊 Visit Japan Web 2026教學｜Gemini找酒店地址/郵政編號

Step 1：註冊帳號及登記本人護照資料

首先，到 VJW 官網（https://www.vjw.digital.go.jp/）以個人電郵建立帳號。登入後，首要任務是登記「本人資料」。現在系統非常人性化，用家只需選擇「使用相機讀取」，直接拍攝護照的個人資料頁，系統就會自動辨識姓名及護照號碼。

貼士： 若有長者或小朋友同行，可一併在「同行家人」選項新增資料，由一人代表管理全家申報。

Step 1：註冊帳號及登記本人護照資料

直接拍攝護照的個人資料頁，系統就會自動辨識姓名及護照號碼。

Step 2：建立入境預定行程及住宿細節

點擊「登錄新的入境、回國預定」，輸入你的航班及住宿資料。

航班資料： 填寫抵達日期、航空公司代碼（如 CX, UO, JL）及航班編號。

日本地址： 輸入首晚酒店的郵政編號，系統會自動帶出大部分日文地址。記得準備好酒店電話，這是必填項。

秘技：用Gemini秒尋酒店地址／電話／郵政編號

經大部份旅遊網訂酒店，雖然有提供酒店地址，但多數都欠缺郵政編號，其實只需要用Google Gemini，叫它幫你找齊資料；但留意VJW不懂幫你刪走「－」，記得自己手動修改。

Step 2：建立入境預定行程及住宿細節｜用Gemini秒尋酒店地址／電話／郵政編號

Step 3：填寫入境審查與海關申報表

以前用紙本登記入境日本，入境審查要填「黃紙」、海關要填「白紙」，如今次一次過在VJW完成，在行程中選擇「入境審查及海關申報」即可，記得實回答相關問題。電子申報比紙本更清晰，不易漏填，亦能避免因字跡潦草而引致的溝通問題。

申報內容： 包括旅遊目的（通常選觀光）、停留日數，以及申報是否攜帶受管制品或超過限額的現金。

Step 3：填寫入境審查與海關申報表

Step 4：生成 QR Code．更可在主頁面save連結

完成上述申報後，系統會生成一個黃色橫線的 QR Code。雖然機場有 Wi-Fi，但落機後網絡往往不穩，強烈建議大家將 QR Code 截圖存手機相簿。

另外，其實可以在Google Chrome 右上角點擊「上箭咀」icon選擇：加入主頁面，你就可以得到一個直接連結到 Visit Japan Web 網頁的app icon。

自製一個直接連結到 Visit Japan Web 網頁的app icon。

Step 5：落機使用 KIOSK 自助機快速通關

到達日本機場後，跟隨指示前往「電子申報通道」。先在自助辦理手續機（KIOSK）掃描護照，過程中需要拍攝你的半身照、收集雙手食指指紋。之後跟隨機器顯示的A/B/C/D通道前進，排隊進行入境檢查。

先在自助辦理手續機（KIOSK）掃描護照，過程中需要拍攝你的半身照、收集雙手食指指紋。

Step 6：過海關報稅通道及出境

現時東京羽田空港第二航廈更設有自動過關系統，完成入境檢查並領取行李後，如沒有打稅物品，可直接行入電子閘口，系統會進行人臉識別，望一望鏡頭即可自動出閘，完全無需排隊等職員人手檢查。至於在其他日本機場入境，其實方法也沒甚麼特別，手持護照通過綠色通道，海關關員會抽樣檢查入境人士行李，請配合。

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Step 7：新增免稅QR Code（入境後申請）

Visit Japan Web 更可掃描你護照上的「上陸許可證」貼紙（即關員貼在你護照上那張貼紙），提前完成註冊即可在支援讀取免稅QR碼的商店購物，免稅時無需再向店員出示護照！

Visit Japan Web教學【5】新增免稅QR Code（圖片來源：Visit Japan Web）

新增免稅QR Code（圖片來源：Visit Japan Web）

不過關員的印刷機有時都會出錯，比如記者就試過貼紙印刷移位，令QR缺不完整，無法用VJW掃描QR。但不用太緊張，其實手持有效短期入境簽證的護照，都可按條件退稅。