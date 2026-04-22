HUAWEI Pura90 Pro Max實試｜超搶眼手感好！高質2億像素潛望長焦

HUAWEI Pura90 Pro Max上手實試，超搶眼手感好！高質2億像素潛望長焦｜HUAWEI華為正式公布Pura90系列新機，包括Pura 90、Pura 90 Pro及Pura 90 Pro Max，同時還公布全新闊摺機Pura X Max。幾款新機記者都已經上手試玩，究竟新機的全新相機影像系統是否如官方所言般厲害？操作、手感又如何？立刻上手試玩簡單評測！



記者於HUAWEI現場上手試Pura90 Pro及Pro Max新機

華為早前正式發佈 Pura 90 系列，作為 Pura 品牌更名後的第二代作品，新機在影像硬件、設計語彙與 AI 算法上均展現了深度進化。記者就在現場試玩了 Pura 90 Pro 及Pro Max，實測其在影像、視覺與系統流暢度方面的獨特競爭力。

HUAWEI Pura90 Pro及Pro Max

HUAWEI Pura90 Pro Max 搭載 2 億像素 RYYB 超大底傳感器，尺寸達到 1/1.28 吋。進光量較目前市場領先的對手型高出 5 倍之多

因為鏡頭大幅升級，同時亦令機身比上代更為厚實

影像系統依然是 Pura 系列的靈魂，Pura 90 Pro Max 搭載了首款兩億像素超大底潛望式長焦鏡頭，感光元件尺寸達 1/1.28 英吋，屬行業頂尖。實測顯示，這顆鏡頭在十倍光學變焦範圍內解析力極強，即使放大至五十倍，畫面銳度與噪點控制依然出色。這歸功於第二代紅楓影像系統的算法優化，讓複雜光線下的色彩還原更為真實，大幅提升了弱光環境下的氛圍感。

有多個不同的拍攝風格選擇

官方試相

官方試相

官方試相

現場試拍

現場人像試拍

現場人像試拍

除了拍照功能外，此長焦模組在錄像方面引入了無縫連續變焦技術。用家在切換焦段時，鏡頭間的白平衡與曝光過渡極為平滑。配合超聚光 XMAGE 影像系統，Pura 90 Pro Max在宏觀與夜景長焦拍攝上展現了極高寬容度，捕捉到更豐富的暗部細節，令移動攝影更接近專業器材。

外觀設計方面，Pura 90 Pro及Pro Max延續了三角形相機模組，但屏幕形態回歸了用家呼聲極高的平直屏設計。擁有極高屏佔比，正面觀感幾乎無邊框，沉浸感極強。這塊 1.5K 解析度的 LTPO OLED 屏幕支援 120Hz 自適應刷新率，顯示效果細膩流暢。而且機身背面採用納米級漸變工藝，材質則結合了第二代崑崙玻璃與玄武架構，抗摔與抗壓性能全面加固。儘管內置了巨大的感光元件與大電池，Pro Max 型號透過合理的配重設計，握持時並無頭重腳輕感。側邊按鍵位置的微調亦更符合人體工學，方便用家單手操作。

此外，新機的 AI 圖像處理能力顯著增強，升級版 AI 消除功能可智能識別並無痕補全背景雜物；3D 動態照片功能則為靜態影像帶來深度感。當用家傾斜手機時，畫面會產生視差位移效果。這些基於 Kirin 9030s處理器算力的 AI 功能，與實際拍攝場景深度結合，提升了從拍攝到後製的整體效率。

三種不同的機身顏色選擇，十分搶眼

新機已經在中國國內正式接受預訂，4月25日正式預售，Pura 90 Pro Max 起售價為 6499 元人民幣，頂配版本定價 8499 元，定於 4 月 29 日開售。Pura 90 Pro 售價則由 5499 元人民幣起。至於主打輕薄的 Pura 90 售價由 4699 元起，預計 5 月 9 日正式上市。