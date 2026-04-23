Samsung S26+評測　7.3mm極致薄身大屏　效能手感完美平衡

每年Samsung的Galaxy S系列發布，都是Android陣營的一件大事。今年也不例外，在2月底的Galaxy Unpacked活動上，Samsung帶來了S26、S26+和S26 Ultra三款新機。



從Samsung S系列的產品線分工上看：標準版主打輕薄手感，Ultra負責堆料衝擊天花板，而夾在中間的版本，往往是最容易讓人糾結的那一款，它既沒有標準版的小巧輕便，也沒有Ultra的各種獨家黑科技，主打的就是「均衡」二字。

在2月底的Galaxy Unpacked活動上，Samsung帶來了S26、S26+和S26 Ultra三款新機。（快科技提供）

這一代S26+手機最突出的特點，就是在6.7英寸大屏之下，做到了7.3mm的超薄機身與190g的輕盈重量。大屏保證了瀏覽視頻、玩遊戲時的沉浸視野，而極致的輕薄則讓長時間握持不再成為負擔。單手刷微博、回消息時，手腕不易酸；放進口袋裏，也不會明顯下墜。

Samsung通過更緊湊的內部堆疊、輕量化結構材料以及優化的電池封裝，將大屏與輕薄這對看似矛盾的需求融合在了一起。拿在手上，你不會覺得它是一台「大塊頭」，而更像是一部剛剛好、願意每天帶在身邊的日常主力機。

從參數上看，S26+手機相比前代S25+手機的升級幅度不算大，晶片換成了第五代驍龍8至尊版（Samsung定製），屬於正常升級。電池容量還是4900mAh，有線充電依然是45W，無線充電則從15W提升到20W。

屏幕尺寸維持在6.7英寸，2K級別分辨率，第二代動態AMOLED直屏面板，支持1~120Hz自適應刷新率，峰值亮度從前代的2600nits維持不變。影像系統還是那套熟悉的三件套，5000萬像素主攝、1200萬像素超廣角、1000萬像素長焦（3倍光學變焦）。接下來，我們將從外觀、影像、遊戲、續航等多個維度，全面體驗這款「均衡旗艦」的真實表現。

先看Samsung Galaxy S26系列手機（S26/S26+/S26Ultra）規格對比：

Samsung Galaxy S26系列手機（S26/S26+/S26Ultra）規格對比（快科技提供）

外觀圖賞：輕薄與質感的完美平衡

正面是一塊6.7英寸2K分辨率的第二代動態AMOLED直屏，採用居中單挖孔設計，四周邊框極窄且寬度均勻，屏佔比相當可觀。這塊屏幕支持1~120Hz自適應刷新率，系統會根據顯示內容自動調節，滑動訊息流內容時自動拉滿120Hz保證流暢，看靜態圖片或電子書時降低刷新率省電，兼顧了流暢和續航。

Samsung Galaxy S26+外觀一覽：

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Samsung作為屏幕供應商的老本行，在自家旗艦上當然不會吝嗇用料，屏幕峰值亮度達到了2600nits，戶外強光下看屏幕依然清晰。實際觀感上，這塊屏幕的色彩飽和度和通透感都保持了Samsung一貫的高水準，無論是觀看高清視頻還是日常刷短視頻，這塊屏幕都能提供出色的視覺體驗。

機身背板採用了一種低飽和度的冰藍配色，在光線下呈現出絲綢般的啞光質感。這種康寧大猩猩玻璃Victus 2材質能有效防止指紋沾染，觸感細膩溫潤。不同於前幾代完全獨立的鏡頭圓環，S26+手機引入了一體化玻璃鏡頭模組設計。三顆鏡頭被統一包裹在一個圓潤的、略微隆起的藥丸狀長條模組內，造型更加立體且精緻，視覺上也更顯統一。

Samsung Galaxy S26+手機機身厚度僅有7.3mm，所有的物理交互鍵集中在機身右側。音量鍵與電源鍵上下錯落，按鍵表面做了細膩的磨砂處理，觸感紮實且反饋清脆，即便單手握持也能輕鬆實現盲操。手機頂部配備兩枚降噪麥克風。底部配備了揚聲器、Type-C充電接口、麥克風以及SIM卡槽。

樣片測試：真實自然 日常夠用

在影像配置上，Samsung Galaxy S26+手機延續了之前的配置，雖然主攝並沒有如傳聞中那樣激進地更換大底，但在第五代驍龍8至尊版（Samsung定製）強大的ISP算力以及全新的ProVisual Engine算法加持下，這套「成熟」的組合發揮出了更出色的表現。

攝像頭配置：5000萬像素主攝（F1.8光圈）+1200萬像素超廣角（F2.2光圈）+1000萬像素3倍光學長焦（F2.4光圈），前置 1200萬像素攝像頭（F2.2光圈）。

接下來就讓我們跟隨鏡頭，來感受下Samsung Galaxy S26+手機的實際拍照表現：

主攝樣張：

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日間場景下解析力出色，建築牆面紋理、招牌金屬質感都被精準還原，幾乎無塗抹。ISO 40-80低感光度下畫面純淨，灰度過渡自然。

長焦樣張：

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在69mm原生焦段下，畫面解析力表現穩定，拍攝遠處的建築細節、招牌文字時，文字邊緣清晰鋭利，沒有明顯的紫邊或色散現象。10倍混合變焦下（230mm等效焦距），畫面依然保持可用水準，建築輪廓、玻璃窗格等細節尚可辨認。

30倍數碼變焦（690mm）雖然噪點明顯增加，文字可讀性下降，但對於偶爾「打鳥」、看演唱會等需要遠攝的場景來說，S26+手機依然可以幫你拍得到。

超廣角樣張：

1200萬像素超廣角（F2.2、13mm），視野寬廣，大場景拍攝能容納更多畫面，邊緣畸變控制良好。

夜景、人像以及微距樣張：

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綜合來看，S26+的影像系統雖然沒有Ultra那樣的「堆料狂魔」配置，但勝在調校成熟、穩定可靠。對於絕大多數用戶的日常拍攝來說，這套三攝組合完全能夠勝任。

性能實測：第五代驍龍8至尊版穩幀輸出

需要說明的是，Samsung Galaxy S26+手機因市場不同提供兩種處理器版本。今天我們測試的國行版S26+手機，搭載的是第五代驍龍8至尊版（Samsung定製）處理器。基於這一配置，我們挑選了最具代表性的主流遊戲進行實測。在遊戲中，我們可以點擊左側Samsung遊戲助推器，將遊戲設置為性能模式，畫質選擇超高，釋放全部性能。

性能測試詳細結果：

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續航測試：4900mAh電池 滿足中度使用一天

我們使用快科技出品的電池狗狗進行綜合測試，測試中默認勾選CPU高壓、CPU多線程、AI識別、圖片瀏覽、視頻播放、網頁瀏覽等所有項目，模擬用戶真實使用場景，還原實際負載；同時測試工具自動將屏幕亮度調至50%、關閉自動亮度、音量調至30%，保證測試數據的精準性與參考性。

續航測試結果展示：

實測結果顯示，S26+手機從100%電量用到20%，花了6小時3分鐘。折算下來，滿電大概能用7.5小時，正常用一天沒問題。

需要注意的是，S26+手機的官方包裝內不含充電頭。在實際測試中，我們搭配Samsung原裝45W充電頭進行有線充電，整機從零電量到完全充滿大約需要一個小時左右，表現中規中矩。此外，S26+手機還支持20W無線充電，配合Qi2磁吸充電器使用也非常方便。

總結：均衡全面 輕薄大屏的日常旗艦

Samsung Galaxy S26+手機是一台「拒絕內卷」的機器。它用一種極其克制的設計邏輯，把輕薄手感和旗艦性能塞進了一個平衡點。它不打算做參數怪獸，只想在2026年的高端手機市場裏，做那台日常用起來最順手、最沒有負擔的大屏旗艦。

通過190g的輕盈機身與7.3mm的超薄厚度，Samsung Galaxy S26+手機在6.7英寸級別中做到了極致的握持友好度。配合一塊AMOLED 2K直屏，1~120Hz自適應刷新率和2600nits峰值亮度，無論是戶外強光還是室內觀影，都帶來了極佳的視覺享受。

影像硬件雖沿用了經典的三攝組合，未追求極致變焦，但在第五代驍龍8至尊版強大ISP算力的加持下，畫面質感依舊能打。對於絕大多數用戶而言，這套「穩定不翻車」的影像系統，遠比參數堆砌更實用。

性能方面，搭載第五代驍龍8至尊版（Samsung定製）晶片，無論是日常應用還是《王者榮耀》《原神》《崩壞：星穹鐵道》等主流遊戲，都能輕鬆應對，流暢度無需擔心。

續航方面，4900mAh電池足夠支撐一天的使用，45W有線充電+20W無線充電滿足日常回血需求。

當然，Samsung Galaxy S26+手機也不可避免地存在一些小遺憾：

1. 長焦拍攝存在侷限：雖然3倍光學長焦日常夠用，但對於追求更遠拍攝的用戶來說，缺少Ultra同款的5倍潛望長焦確實有些遺憾。如果你經常用手機拍攝演唱會、體育賽事等遠距離場景，可能需要額外考慮或藉助外接鏡頭。

2. 充電配件需要額外購買：包裝內不含充電頭的做法雖然環保，但對首次購買Samsung手機的用戶來說不太友好，需要額外支出購買原裝45W充電器。



相比於Samsung Galaxy S26 Ultra手機追求的極限堆料，Samsung Galaxy S26+手機更像是在視覺張力與輕盈手感之間做了一次精準的平衡。它不靠冷冰冰的參數博取眼球，而是將功夫花在看不見的細節裏，呈現出一種潤物無聲的精緻感。

如果你是一位對屏幕素質有極高要求、卻又對「半斤機」的墜手感避之不及的大屏遊戲玩家，那麼Samsung Galaxy S26+手機就是那個最明智的答案。它精準地切中了「大而不重」的核心痛點，是2026年每一位追求舒適體驗的用戶最不容錯過的選擇。

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