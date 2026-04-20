HUAWEI Pura 90 Pro Max／X Max發佈｜超強2億長焦＋A4橫向闊摺機

HUAWEI 華為在 4 月 20 日舉行的發布會中，推出了全新 Pura 90 與 Pura 90 Max 不僅回歸直屏手感，更憑藉 2 億像素長焦鏡頭再次定義移動影像標準；而且加上橫向闊摺手機 Pura X Max 同場現身，則以獨特的闊屏比例徹底打破了摺疊屏市場。



HUAWEI Pura 90 系列正式發布

麒麟9030S芯片效能升25%

今次HUAWEI在技術層方面， Pura 90 Pro 及 Pro Max 均搭載專為影像的設計的 Kirin 9030S 處理器，配合最新的 HarmonyOS 6.1 操作系統進行聯合調優，使整機性能較上一代提升達 25%。透過超絲滑方舟引擎與 HyperSpace Memory 內存技術，系統能更精準地管理運算資源，確保手機能維持持久流暢的響應速度。不僅優化了日常操作，更為 2 億像素的高負載影像運算提供穩定的性能支撐，解決了旗艦手機長久使用後容易出現的卡頓問題。

今次全新的配色 橘子海色

HUAWEI Pura90 系列多款配色十分搶眼。

二億像素長焦攝錄更清晰

影像系統依然是 Pura 系列的靈魂，而 Pura 90 Pro Max 則將這股力量推向巔峰。新機在長焦鏡頭上實現質的飛躍，首發搭載 2 億像素 RYYB 超大底傳感器，尺寸達到 1/1.28 吋。進光量較目前市場領先的對手型高出 5 倍之多。配合新晶片的 AI ISP 算力，長焦錄影清晰度提升了 110%，防震精度亦增加 30%。無論是夜景長焦還是 20 倍變焦下的細節捕捉，新機都能提供極高的純淨度與解析力，讓手機攝影真正具備了高質量的後期裁切空間。

超大底2億長焦拍攝

HUAWEI 更與專業影像品牌 TILTA 合作推出專業攝影套裝，這套售價 1899 元人民幣（約2180港元）的配件包含一個 3.3 倍專業增距鏡，當其與 Pura 90 Pro Max 配合使用時，能將變焦能力大幅放大，實現等效焦距高達 1296 mm 的 54 倍超遠距離攝錄。在實測演示中，54 倍變焦下的舞台歌手神情依然清晰細膩，膚色在第二代紅楓原色影像系統的優化下顯得自然且富有質感，成為現時最強的「演唱會神器」。這種光學與算法深度結合的方案，讓手機能同時擁有千里眼的視野與順風耳的人聲增強效果。

+ 5

昆崙玻璃抗反光能力強

Pura 90 Pro 系列首發搭載了升級版抗反光耐刮昆崙玻璃，透過物理結構革新，使屏幕反光率顯著降低了 70%。在發佈會的現場對比中，面對室內窗邊的高強度側光，Pura 90 Pro Max 依然能保持畫面通透，色彩始終如一。除了視覺優化，第二代昆崙玻璃的物理強度亦大幅躍進，耐刮能力提升了 16 倍，耐摔能力更強達 25 倍。這種全方位的保護，讓用家在日常使用中無需過度擔心硬物剮蹭或不慎跌落造成的損壞，為高品質屏幕提供強大的防禦後盾。

標準版輕薄機身配大電池

在介紹完高性能的 Pro 系列與摺疊旗艦後，主打輕薄時尚的標準版 Pura 90 亦同場亮相。這款新機展現了極高的工業設計水平，機身厚度壓縮至僅 7.0 mm。儘管機身纖薄，依然在內部置入了高達 6500 mAh 的超大容量電池，並支援 100 W 超級快充。Pura 90 配備 5000 萬像素超聚光主攝與 3.7 倍光學變焦鏡頭，雖然規格較 Pro 系列精簡，但同樣具備 5A 網絡速度與北斗衛星消息功能。

發佈會尾聲正式公開了各型號定價，Pura 90 Pro Max 起售價為 6499 元人民幣，頂配版本定價 8499 元，定於 4 月 29 日開售。Pura 90 Pro 售價則由 5499 元人民幣起。至於主打輕薄的 Pura 90 售價由 4699 元起，預計 5 月 9 日正式上市。這種多層次的定價策略，配合 Agentic AI 與超大底影像技術，展現了華為重新奪回高端市場份額的底氣，為未來旗艦手機發展定下全新基調。針對專業族群的 TILTA 套裝則售 1899 元。

HUAWEI Pura90 Pro Max國內售價由6499人民幣起

HUAWEI Pura90 Pro國內售價由5499人民幣起

HUAWEI Pura90 國內售價由4699人民幣起

TILTA增距鏡售價為1899人民幣

HUAWEI X Max全新闊摺機正式推出

同場加映：Pura X Max闊摺設計智慧大腦強

除了直板旗艦，今次發佈會的另一重頭戲是形態創新的 Pura X Max 橫向闊摺手機。其螢幕比例靈感源自 A4 紙，精確設定為 $\sqrt{2}:1$ 的類紙比例，確保在展開與折疊形態下都能維持一致的視覺闊感。而在智慧層面，新機升級了基於 Agentic 自演進架構的小藝智慧大腦，處理複雜任務成功率達 85% 以上。闊感智能界面引入沉浸式主動伴隨功能，將屏幕分為信息閱覽區與伴隨式服務區，實時感知並主動提供用家所需信息。Pura X Max 更配備 F1.4 十檔物理可變光圈及 F2.2 大光圈潛望長焦，確保摺疊機亦具備巔峰影像實力。

HUAWEI Pura X Max售價由10999人民幣起