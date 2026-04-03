舊iPhone快更新　Apple推iOS 18.7.7　防禦 DarkSword 黑客攻擊

舊iPhone快更新iOS 18.7.7｜Apple 罕有地針對舊版系統發布了 iOS 18.7.7 重要更新，為了防禦威脅極大的新型黑客工具 —DarkSword。這次破例更新反映出該漏洞的嚴重性已到了不容忽視的地步，即使你因為儲存空間不足、不習慣新介面設計或是擔心電池壽命而拒絕升級至最新的 iOS 26，現在也必須為了資訊安全而進行這次更新。



DarkSword 威脅：無感入侵與全面監控

到底DarkSword有什麼恐怖之處，能令 Apple 如此大費周章？這款工具最危險的地方在於它利用了 iOS 系統中多個漏洞進行組合式攻擊。黑客通常會先針對 Safari 或 WebKit 的漏洞下手，用家只需在瀏覽器中誤入被植入惡意代碼的網站，攻擊便會隨即發動。

最令人防不勝防的是，這種攻擊幾乎不需要任何用戶互動。用家無需點擊任何下載連結或確認彈窗，只需等待網頁載入，黑客便能瞬間且無聲無息地取得手機的權限。這種入侵方式極其高效，一旦成功，黑客便能越權接管整部裝置。

目前已有紀錄顯示，多個組織利用此工具進行間諜活動、非法監控及財物盜竊。他們可以輕易擷取用家的對話訊息、登入憑證、私人相片，甚至是虛擬貨幣錢包的密鑰數據。隨著相關攻擊代碼在網路上流傳，普通網絡罪犯亦能輕易利用這些漏洞作案，令風險進一步擴散。

只要 iPhone 目前仍停留在 iOS 18，就建議儘快安裝 iOS 18.7.7。同時，如果正在使用的舊 iPad 是在 iPad 18 版本的話，也應建議升級到 iPadOS 18.7.7，以防範 DarkSword 黑客攻擊。