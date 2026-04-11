Apple 50週年盤點：iPhone全觸控定義時代　砍耳機孔充電頭成爭議

今年是蘋果五十週年，要知道，蘋果過週年，每次都能發布點引領行業的新東西。這其中，有的確實讓人眼前一亮，並且帶動友商集體模仿，但也有不少讓用戶感到不地道的設計，今天咱們就盤點下蘋果這五十年的騷操作，看看有多少產品你用過。



要說最讓人印象深刻的，當屬2016年iPhone 7發布時砍耳機孔這波操作，當時真的被罵慘了。我至今還記得，得知蘋果要取消3.5mm耳機孔時的憤怒，那些重金入手的有線耳機，一夜之間就成了「半廢品」，逼得我們只能揣着轉接口聽歌，滿心都是不甘與吐槽。

iPhone 7取消3.5mm耳機孔反而成就了AirPods：

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可誰也沒想到，轉折來得這麼快，蘋果順帶推出的AirPods，竟然意外帶動了整個行業的無線耳機浪潮，友商們紛紛跟風取消耳機孔，到如今，新手機要是還保留耳機孔，都能當成一大賣點來宣傳，當年的「不地道」，反倒成了行業變革的開端。

本以為砍耳機孔已經夠離譜，可蘋果的「減法」遠未停止。到了iPhone 12發布時，蘋果又宣佈不再附贈充電頭和EarPods，給出的理由冠冕堂皇——環保。說句實在話，這理由誰信啊，明眼人都能看出來，無非是想靠售賣配件多賺一筆。

一開始，大家雖有吐槽，但也還能勉強接受，畢竟不少人家裡還有舊的充電頭可用。可讓人無語的是，沒過多久，眾多友商竟然也跟着照貓畫虎，紛紛取消標配充電頭和耳機，這就不是簡單的「行業趨勢」了，分明是藉着環保的由頭，讓消費者多花錢，想想就覺得鬧心。

當然，蘋果也有做得好的地方。最封神的操作，當屬2007年iPhone的發布，它直接掀翻了整個手機行業。相信80後、90後都有印象，當年我們用的還全是按鍵機，功能單一，只能打電話、發短信，最多玩個貪吃蛇解悶。

2007年iPhone發佈會：

而喬布斯當年發布iPhone時，拿出的是一款全觸控無按鍵的手機，還宣稱它是「電話、iPod、網路設備」三合一，當場就點燃了全場的熱情。多點觸控、移動上網、App下載這些當年的黑科技，直接終結了功能機時代，開啟了智能手機的狂潮，不誇張地說，現在我們用的所有智能手機，都是在當年iPhone的基礎上升級而來的。

iPhone的成功並沒有讓蘋果停下創新的腳步，之後的它依舊持續「造風」。App Store的推出，給了全世界開發者一個展示和盈利的平台，讓普通人也能憑藉自己的能力開發APP賺錢，直接催生了整個應用程式行業，改變了我們的生活方式。

更多Apple創新成果：

後來的Apple Watch，更是將手錶與智能科技完美結合，能測心率、接電話、監測健康狀態，一舉帶火了整個智能穿戴行業，讓智能設備融入了我們的日常。

來到iPhone X，取消home鍵，全面屏設計驚豔全場，稱得上是跨時代的產品，用久了之後才發現，沒有home鍵的全面屏體驗竟然如此流暢，如今的上滑返回、手勢操作，更是越用越香，隨後，這種設計以及劉海屏也被國產廠商爭先模仿。

近幾年推出的Vision Pro，更是蘋果的又一顛覆性力作，它開創了空間計算新賽道，打破了傳統屏幕的限制，將虛擬與現實完美融合，相信在未來，它必將徹底改變我們的生活和工作方式。

五十年過去，蘋果從一間車庫起步，一步步從個人電腦領域，走向智能手機、智能穿戴，再到如今的空間計算，每一步都走得堅定且有力量。它用實力證明，真正的創新從來不是跟風模仿，而是敢於想別人不敢想、做別人不敢做的事。

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