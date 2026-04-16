iOS 26.4.1災情！iPhone升級後續航崩潰　蘋果指後台適配屬正常

蘋果官方近日發布安全警示，提醒廣大用戶務必將iPhone系統保持在最新狀態，以增強設備安全性並有效抵禦潛在的網頁惡意攻擊。



儘管更新系統是為了規避安全風險，但不少用戶在升級後卻遇到了意想不到的困擾。社交平台上，大量網友反饋在升級系統後，iPhone的電池消耗速度明顯加快，出現了嚴重的續航下滑現象。

Apple指務必將iPhone系統保持在最新狀態，以增強設備安全性並有效抵禦潛在的網頁惡意攻擊。（@ApplesClubs）

網友對於更新iOS 26.4.1版本之後的評價（部分）：

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一位iPhone 13 Pro Max用戶表示，自己在看到風險提示後更新至iOS 26.4.1版本，但在隨後的四天時間裏，明顯感覺到電池耐用度不如從前。同樣，部分iPhone 17用戶也反映，在長時間使用手機時，掉電速度比更新前快了很多。

針對這一普遍反饋，蘋果官方客服給出了明確解釋。客服稱，新系統在安裝後的初期確實會出現耗電較快的情況，這主要是因為系統需要在後台進行大量的數據兼容、文件索引重建以及軟件適配工作。

這種後台運作是每次系統重大更新後的必然過程，屬於正常現象。由於處理器的負荷在短時間內會有所增加，用戶感知到的電量損耗自然會比平時更明顯。

客服建議用戶可以持續觀察一段時間，隨着系統後台適配任務的陸續完成，續航表現通常會逐漸恢復穩定。由於每台設備存儲的數據量和使用頻率不同，完成適配所需的時間也會有所差異。

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