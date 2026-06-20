手機晶片只有處理器？一文拆解旗艦機內部　背後藏逾百粒微型晶片

提到手機晶片，大多數人腦海中浮現的第一個詞大概率是「處理器」——麒麟（Kirin）、驍龍（Snapdragon）、天璣（Dimensity）、蘋果A系列等等，這些名字幾乎成了手機性能的代名詞。但如果把一台手機拆開，你會發現手機中晶片絕不止SoC一顆，其餘那些默默工作的晶片，同樣缺一不可。



先說大家最熟悉的處理器。嚴格來講，如今手機裏的處理器早已不是一顆單純的CPU，而是一個高度集成的片上系統（SoC）。

嚴格來講，如今手機裏的處理器早已不是一顆單純的CPU，而是一個高度集成的片上系統（SoC）。（qualcomm）

以Snapdragon 8 Elite Gen 5為例，一顆SoC內部就集成了CPU、GPU、NPU（神經網絡處理單元）、ISP（圖像信號處理器）、DSP（數碼訊號處理器）、Baseband等多個模組。從功能上看，它一個頂好幾個；從物理上看，它確實只是一顆晶片。但正是因為這種高度集成，讓人們誤以為手機裏就這一顆重要的晶片。

事實上，SoC再強大，也無法覆蓋手機的所有功能。離開了其他晶片的配合，手機連開機都做不到。

儲存晶片

以儲存晶片為例，手機裏的儲存晶片至少有兩顆：一顆是記憶體（RAM），負責臨時存放正在運行的數據；另一顆是快閃記憶體（Flash，如UFS或NAND Flash），負責長期存儲照片、應用和系統文件。這兩顆晶片的性能直接影響手機的流暢度和讀寫速度。

手機裏的儲存晶片至少有兩顆：一顆是記憶體（RAM），負責臨時存放正在運行的數據；另一顆是快閃記憶體（Flash，如UFS或NAND Flash），負責長期存儲照片、應用和系統文件。（AI生成圖片）

旗艦手機普遍採用LPDDR5X內存和UFS 4.0閃存，它們各自都是一顆獨立的晶片，封裝在主板上。

電源管理晶片

手機裏有一類晶片雖然不起眼，卻至關重要，那就是電源管理晶片（PMIC）。它的職責是將電池輸出的電壓轉換為各個模塊所需的精確電壓，確保CPU、屏幕、攝像頭等組件都能獲得穩定、合適的供電。一顆PMIC內部往往集成了多路DC-DC轉換器和LDO穩壓器，管理着十幾條供電通道。

電源管理晶片工作原理。（AI生成圖片）

此外，快充協定晶片、電池保護晶片、充電IC等也各司其職，共同守護着手機的電力系統。光是和供電相關的晶片，就有好幾顆。

通訊相關晶片

手機之所以叫手機，通訊能力是根本。除了SoC內部集成的主基帶晶片外，手機還需要射頻前端晶片（RFFE）、功率放大器（PA）、濾波器、天線開關等大量射頻器件。支持5G的手機，射頻前端晶片的數量尤其多，不同頻段需要不同的濾波器和放大器，一台全頻段5G手機裏的射頻相關晶片可能多達十幾顆甚至更多。

通訊相關晶片工作原理。（AI生成圖片）

Wi-Fi、藍牙、NFC、GPS這些功能同樣需要各自的晶片或模塊。雖然有些被集成進了SoC，但外部仍然需要配套的射頻晶片和天線匹配電路。

傳感器晶片

手機能感知周圍環境，靠的是各種傳感器晶片。加速度計和陀螺儀通常封裝為一顆六軸IMU，此外還有氣壓計、地磁傳感器、環境光傳感器、接近傳感器、ToF傳感器等。這些MEMS（微機電系統）晶片每一顆都很小，但功能各異。

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相機模組晶片

相機模組裏除了鏡片和感光元件（CMOS影像感應器），還有對焦驅動晶片，用於OIS光學防震和自動對焦的音圈馬達（VCM）驅動，以及雷射（Laser）對焦模組等。如果手機有三到四顆攝像頭，每顆模組裏都有各自的傳感器和驅動晶片，數量自然成倍增長。

屏幕驅動晶片

螢幕驅動晶片（DDIC）負責將影像數據轉換為螢幕上的像素訊號。OLED 螢幕還需要觸控IC、螢幕指紋感應器晶片。摺疊屏手機還額外需要鉸鏈角度傳感器和相關的控制晶片。

其他晶片

除了以上幾大類，手機裏還有不少容易被忽略的小晶片：音頻編解碼晶片（Codec）、振動馬達驅動晶片、紅外遙控發射晶片、eSIM晶片、安全晶片（用於支付和密鑰存儲）等等，每一顆都在自己的崗位上默默工作。

寫在最後

把以上所有類型的晶片加起來，一台旗艦手機裏的晶片總數輕鬆超過30到40顆，如果算上射頻濾波器等微型器件，數量甚至可以突破100顆。它們各司其職，從供電到通信，從感知到顯示，構成了一個精密協作的微型生態系統。處理器固然是這個系統的大腦，但沒有其他晶片的配合，它不過是一塊無法工作的硅片。

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