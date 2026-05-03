中高端LCD手機絕跡？AMOLED市佔首超51%　前產品經理揭3大真相

買手機時，除了處理器，螢幕也是不少用戶關注的重點。儘管仍有一部分用戶堅持「LCD永不為奴」，但從行業趨勢來看，LCD屏正在逐漸淡出中高端市場，手機乃至PC產品都在加速轉向OLED。



日前，前iQOO Z系列產品經理馬鈺倫發文，談到了「為什麼廠商不出中高端LCD手機」的話題。他直言，如果從現實角度出發，LCD已經不太適合用在中高端產品上。

在他看來，這背後主要有三點原因，分別來自供應鏈、成本以及產品策略層面：

首先，高端LCD資源在減少，能選的方案越來越少，更新也慢；

其次，很多人覺得LCD便宜，但高素質LCD有時候反而更貴，而且還不好複用，風險更高；

最後，如果堅持在中高端機型上使用LCD，廠商要花很大成本去「解釋它為什麼好」，而且還會和其他主推產品賣點打架。



馬鈺倫坦言，問題不在於LCD好不好，而在於它已經不再是一個「划算的選擇」。他還透露，實際上還有3個更重要、真正決定生死的原因，後續將進一步與網友展開討論。市場數據也印證了這一趨勢。

根據調研機構Omdia報告，2024年全球智能手機顯示面板市場按年增長7%，出貨量達到15.5億台，連續兩年實現增長。其中，AMOLED表現尤為強勁，全年出貨量達到7.84億台，按年增長26%；相比之下，TFT LCD出貨量降至7.61億台，按年下滑8%。

《OLED顯示面板市場追蹤報告》（Omdia）

在此背景下，AMOLED在2024年首次超越TFT LCD，佔據智能手機顯示面板總出貨量的51%，成為市場主流。

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