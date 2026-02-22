手機裝風扇是噱頭還是黑科技？實測防水防塵表現　這類玩家最該買

手機裏加個風扇，最近似乎成為了一股潮流。剛發布的iQOO 15 Ultra、榮耀WIN，更早一些的OPPO K13 Turbo系列，都將主動散熱當做是一大賣點。



早就將風扇玩兒轉的紅魔，更是在輕薄機型11 Air上，塞進了家族特色的風扇。甚至有傳聞稱，華為也有新機將採用散熱風扇。說起來手機散熱風扇倒是不稀奇，畢竟紅魔遊戲手機的散熱風扇已經用了多年。但有意思的是，散熱風扇已經逐漸跳出小眾門類，這兩年大品牌們都在聚集採用。

iQOO 15 Ultra的風道設計（iQOO官網）

各大品牌主動散熱機型一覽：

這背後就有一些有意思的問題：

1. 為什麼散熱風扇集中在這兩年，獲得了主流品牌們的青睞？

2. 用在手機上的風扇利大於弊麼？



上風扇，歸根結底是需求的膨脹

其實手機散熱這個問題，從有高負載的遊戲之後就開始變得突出。比如十多年前的《真實賽車3》（Real Racing 3 ），就已經有了PC級畫質，手機運行起來分分鐘變成暖手寶。其實說成暖手寶程度還不是很夠，如果是金屬邊框，手機就是一個便攜式「電烙鐵」，用來惡作劇再合適不過，貼一下別人後背，人能蹦起來那種。

但在當時，並沒有人在意這些東西，要麼冬天玩兒，要麼別玩兒，誰都不會死乞白賴非在手機上玩兒一個運行很困難的遊戲。與十多年前不一樣的是，當前手遊活躍用戶規模已經到達了6.98億（QuestMobile 25年10月份《2025手機遊戲行業發展分析報告》），遊戲已經成為使用手機最重要的場景之一。

手機遊戲也不僅具備PC級畫質，大型遊戲更是動輒幾十個GB的大小。手機本身是便攜式設計的低功耗設備，在面臨這些超高負載需求時，硬件上的工藝製程進步和軟件上的功耗優化都難以應對長時間穩定運行。

市場規模大，用戶需求旺盛，如何解決移動端的散熱就成了廠商們的頭號課題之一。這些年出現在手機上的散熱材料層出不窮，石墨片、銅管、VC板等等，後來也有帶散熱凝脂的外置手機殼。但這些被動散熱材料終究是能力有限，仍難解決長時間的高負載散熱，主動散熱就顯得必要起來。

實際上，對於廠商而言，主動散熱的創新在當前大多數手機設計和功能，都大差不差的情況下，仍然可以搞出花活兒，成為主力賣點。所以，手機上風扇，不只是用戶需求，也是廠商的需求。用戶需要更好的散熱來保持更加穩定的手遊體驗，廠商需求更多的花活兒來提升產品吸引力。

手機風扇好雖好，但是個刺頭

手機風扇這麼好那麼強，為什麼一直鮮有廠商用？簡單來說，手機風扇跟PC風扇一樣，電腦上存在的問題手機也會存在。同時由於手機便攜且密閉的屬性，電腦上沒有的問題手機也會有一大堆。

經常搞DIY的朋友都知道，電腦散熱不好了，一般情況下是因為散熱器灰太多需要清灰了。這個操作也很簡單，打開機箱，強力風扇一吹就搞定。不想吃一嘴灰，就把散熱器卸下來小刷子刷一刷。

這一個清灰的操作，就能難倒手機。因為手機是高密閉性的設備，沒點專業設備和技巧還真拆不開，拆開了也不一定能裝得回去。同樣，風扇壞了，電腦上拆下來換個新的就行。手機的話，就只能返廠維修了。再加上這幾年新上的手機，沒個滿級防水都不好意思上架。手機上風扇，就必然需要設計風道，有風道就很難不進水。

當然，最直觀地，還有高負荷時的噪音。如果設計有問題，風扇高轉速還會嘯叫。所以，沒點大力投入，還真搞不定手機風扇。

外置的散熱背夾行不行？

既然手機內置風扇這麼多問題，風扇放手機外邊行不行？行，手機廠商們也是這樣想的，所以散熱背夾應運而生。同時為了增加散熱效率，高端的散熱背夾不止風扇，還有半導體制冷。

但外置風扇有個非常致命的問題：只能在有電源的地方使用。半導體的散熱背夾功率都挺高，二三十瓦都很常見，手機反充功率和電池續航都扛不住。另外，SoC一般都在鏡頭附近，散熱背夾無法緊貼核心發熱源，所以散熱效率也並不高。需要注意的是，千萬別把散熱背夾夾在鏡頭上，鏡頭內部會起霧。

之前ROG遊戲手機的解決方案倒是挺好的，SoC設計在手機中心部位，ROG官方的背夾可以直接夾在SoC上方。同時又有原廠適配，背夾只連接手機沒外接電源時，手機可以調控風扇轉速，按需分配。但可惜的是，這種方案目前並沒有其它廠商採用，而且ROG遊戲手機大概率也無了……

手機的內置風扇，到底行還是不行？

大廠們能在這個節點把手機主動散熱端出來，說明已經解決了手機內置風扇的絕大部分問題，比如防水防塵。以iQOO 15 Ultra為例，這款手機就支持IP68/IP69防水防塵。iQOO官方還提供了五年風扇寶，解決後顧之憂。

同時，散熱風扇也並沒有帶來機身重量和厚度的顯著增加。iQOO 15 Ultra在增大了400mAh電池容量的前提下，機身重量227g，機身厚度8.7mm。對比一下，沒有風扇的iQOO 15機身重量215g（賽道版），機身厚度8.1mm（賽道版）。

但話說回來，有些事項也是需要注意的：

首先，散熱風扇確實能解決一定程度的散熱，但限於風扇體積，手機不會像旗艦遊戲掌機那樣有20W的性能釋放。但好在手機廠商們都是摳功耗做優化的好手，不會像後者一樣只能力大飛磚。

其次，雖然手機廠商們解決了防水防塵問題，但儘量還是別在灰塵多、雨水大的場景中使用，尤其是放在褲兜裏時，注意別開風扇，以免布料的細小纖維堵塞進風口、進入風道。

寫在最後

我們現在來回答標題的問題——從當前的技術情況來看，手機風扇的存在確實利大於弊。但手機風扇並不適合所有人。帶風扇的手機，更適合玩手機遊戲比較多、對手機遊戲體驗要求極高的朋友選擇，且使用環境儘量灰塵小、雨水小。

現在PC模擬器比較流行，帶風扇的手機肯定會比不帶風扇的體驗更優。但如果想要在這方面體驗更好，建議還是選擇旗艦遊戲掌機，即便手機有風扇也建議加一個外置的散熱背夾，對於手機而言PC模擬器尤其是大型遊戲的負載還是過高了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】