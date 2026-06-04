vivo X300 FE評測，蔡司超級長焦演唱會神器！輕巧機身頂級效能｜近年智能手機體積遞增，追求單手操作的用家往往需要無奈妥協。不過，全新 vivo X300 FE 卻打破常規，在極度輕巧的機身內罕有地加入 5000 萬像素蔡司超級長焦鏡頭，以及頂級 Snapdragon 8 Gen 5 處理器。這部被譽為演唱會神機的新作，究竟在日常實測與遠攝場景下的表現是否強悍？經過一星期的實試，為大家詳細實測。



vivo X300 FE評測，擁有蔡司超級長焦演唱會神器

輕巧機身設計是否犧牲了耐用度？

對於偏好單手操作的用家而言，手機尺寸與握持手感往往是決定購買的關鍵因素。vivo X300 FE 配備了一塊 6.31 吋的 LTPO AMOLED 直身屏幕，機身厚度大幅收窄至 7.99 mm，重量更只有191g，日常攜帶及單手回覆訊息時的手感極為舒適。在追求輕巧機身的同時，手機採用了堅固的航空級別鋁合金邊框，配合懸浮冷雕工藝打造出無縫貼合的鏡頭模組，大幅增強了整體的抗摔能力，更獲得 SGS 五星抗跌認證。此外，機身具備 IP68 及 IP69 雙重級別的防塵防水標準，無論是日常使用時的意外濺水，還是面對較為極端的戶外天氣環境，都能提供極高可靠性的保護。屏幕支援 120Hz 刷新率與高頻 PWM 調光，即使在猛烈陽光照射下，屏幕內容依然能夠保持極高清晰度。

6.31 吋的 LTPO AMOLED 直身屏幕 非常輕巧

擁有5000 萬像素蔡司超級長焦鏡頭

蔡司長焦鏡頭遠攝表現強悍

vivo X300 FE的攝影功能同樣是優勢之一，過往的輕巧手機往往會因為內部空間限制而被迫削減長焦配置，但這次廠方破格地為新機配備了強悍的蔡司鏡頭系統。除了 5000 萬像素蔡司前置鏡頭外，採用 Sony IMX921 感光元件及 f/1.57 超大光圈的 5000 萬像素蔡司主鏡頭 、800 萬像素超廣角鏡頭，以及最令人矚目的 5000 萬像素蔡司超級長焦鏡頭。這枚精密潛望式長焦鏡頭配備了 1/1.95 吋的 Sony IMX882 超大感光元件，而且全面支援 OIS 光學防震技術，能夠確保 3 倍原生焦段達到無損變焦效果。實際測試，這枚鏡頭於 3 倍至 10 倍的數碼變焦範圍內拍攝，畫質依然能夠保持極高的銳利度與豐富的細節。配合官方全新升級的 AI 超清引擎，手機在進行高倍數變焦時，能夠有效從源頭重構像素並大幅減少畫質損耗，相片色彩表現亦保留了蔡司一貫的自然真實質感。

舞台模式真能勝任演唱會拍攝嗎？

被冠以演唱會神機的稱號，手機自然需要在複雜的光源環境中展現出眾實力。vivo X300 FE 特別內置了專為舞台拍攝而優化的舞台模式，配合內置的影像運算架構，在面對高反差的舞台燈光與雷射效果時，能夠精準平衡畫面光影，確保台上表演者的臉部曝光自然清晰。雖然手機在設計上支援外接專屬的「vivo 蔡司增距鏡 Gen 2」以進一步延伸等效焦距，但據悉香港只在官網限量預購。不過用家無須擔心，單憑手機本身強大的蔡司超級長焦鏡頭及極高質素的數碼變焦演算法，即使用家身處距離主舞台較遠的場館位置，依然能輕鬆捕捉到偶像的精緻臉部特寫。此外，針對喜愛拍攝人像的用家，手機內置的蔡司全焦段人像功能涵蓋了 23mm、35mm、50mm、85mm及 100mm共 5 個黃金焦段，在夜間拍攝時能夠在保留背景立體細節的同時，大幅提亮人物主體，帶來極具質感的夜景人像照片。

試相

長焦試相

微距試相

驍龍晶片效能與散熱表現理想

vivo X300 FE 搭載了當前市場最高階的 Snapdragon 8 Gen 5 處理器，為手機提供極其強悍的運算動力。無論是日常開啟多個應用程式進行多工作業，還是運行對圖像要求極高的大型手機遊戲，如《原神》，系統流暢度都表現得極為順暢。為了解決細機身容易發熱的物理限制，廠方採取了極為進取的散熱方案，在極度有限的機身內部空間中，巧妙地塞入了一塊面積達 405 平方毫米的 VC 均熱板冷卻系統。而記者利用Antutu實測跑分時，可以取得近300萬分數，仍算是頂級手機的數字。

輕旗艦電池續航力可滿足日常

電池續航力一直以來都是小尺寸手機的最大弱項，用家往往需要經常四處尋找充電插座。不過，vivo X300 FE 成功在僅厚 7.99 mm的機身內，植入了容量高達 6500 mAh 的藍海超大電池，徹底解決了電量的焦慮問題。在日常的高強度使用測試當中，經過一整天的頻繁通訊、觀看高清影片以及大量拍照錄影後，手機在傍晚依然能夠保持健康的電量水平。除了擁有驚人的電池容量外，這款手機還配備了 90W 有線極速閃充與 40W 無線閃充功能。實測時大約只需要 55 分鐘即可將這枚龐大的電池完全充滿，極速回血的充電效率令人非常滿意。

輕巧拍攝神機真的值得入手嗎？

綜合多方面的深度測試，vivo X300 FE 確實成功打破了過往輕巧手機必須在硬件規格上作出讓步的刻板印象。它不僅在 6.31 吋的極致輕巧機身中，完美融入了最頂級的 Snapdragon 8 Gen 5 處理器與 6500 mAh 藍海大電池，更憑藉 5000 萬像素的蔡司超級長焦鏡頭及卓越拍攝模式，令手機的性能可算是頂級之選。對於不願意攜帶笨重器材，卻又極度追求完美拍攝質素與旗艦級綜合效能的用家來說，這部機型無疑是近來手機市場上值得入手的選擇。

vivo X300 FE 在售價為港幣 6,998 元。