小米MIX 5強勢回歸！全面屏＋磁吸鏡頭　搭載最新驍龍晶片？

小米XIAOMI MIX 5強勢回歸，詳盡規格一文看完｜有國外媒體在數據庫中發掘出代號「hongkong」的機型，內部型號為 「Q5」，而且所有技術指標均指向它就是睽違多年的 小米Xiaomi MIX 5 正統旗艦！



1. 屏下鏡頭終極進化：徹底「隱形」的 2K 螢幕

回溯 2021 年，小米 MIX 4 以先鋒姿態導入 UDC （屏下鏡頭）技術，為業界勾勒出「真‧全螢幕」的終極藍圖。遺憾的是，受限於當時的物理瓶頸，屏下自拍畫質始終難逃「霧裡看花」的窘境。隨後 MIX 主線系列的意外斷代，更讓這條曾被寄予厚望的技術路線，在市場的冷雨中按下將近五年的暫停鍵。

根據最新的流出資料，MIX 5 將搭載第五代 UDC（屏下鏡頭）技術。

過去屏下鏡頭常有的「紗窗效應」或局部解析度下降問題，在 MIX 5 上據傳已解決。透過全新的像素排列與透明電路設計，前置鏡頭區域能達到與主螢幕一致的 2K 解析度。

2. 攝影新技術：可拆卸式「磁吸鏡頭」系統

除了螢幕，最令人期待的莫過於 MIX 5所搭載的磁吸鏡頭。它的攝影能力可能突破傳統手機的物理限制。

小米15系列就曾經展示過磁吸鏡頭，小米稱其為「模塊光學系統」，手機配備一個磁吸式可拆卸鏡頭，採用定製M4/3傳感器+全非球面鏡組，帶來完整一億像素，等效35mm焦段，配備f/1.4大光圈。

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而新搭載在 MIX 5 的這套「模組化光學系統」憑藉磁吸設計，實現了極致流暢的「即掛即用」體驗。最令攝影發燒友興奮的，莫過於它能與手機內建的 AISP 演算法深度連動，除了支援零延遲實時預覽，更能解鎖 ProRes RAW 影片 與 UltraRAW 超級底片錄製，將手機影像上限直接推向專業級創作門檻。

3. 規格天花板：Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro＋HyperOS 4.0

如果說 MIX 4 是試水温，那麼 MIX 5 在性能上簡直是極致堆料。看來今年的小米不再保留，直接將硬體規格拉到最高。

硬體方面：MIX 5 預計將首批搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro（驍龍 8 至尊版 Gen 6 Pro）。這顆晶片採用了台積電最新的 2nm 工藝，其自研的 Oryon CPU 架構在單核效能上據傳提升了 30% 以上。配合 24GB LPDDR6 記憶體與 UFS 5.0 閃存，無論是運行 8K 120fps 錄影還是多開大型開放世界手遊，這台手機都輕鬆應付。

但同時中國爆料圈也有另一種說法：MIX 5 可能搭載小米自研的「玄戒 O2」晶片。不過目前為止暫時沒有可靠的證據支持這一說法的真實性，還需拭目以待。

系統方面：MIX 5 將會出廠預裝基於 Android 16/17 的 Xiaomi HyperOS 4.0。這不再只是單純的 UI 介面更換，而是小米「人車家全生態」戰略的終極體現。

續航方面：為了應付全螢幕與強大運算帶來的耗電，小米導入了全新的 6000mAh 金沙江電池。這項矽碳負極技術讓能量密度大幅提升，機身厚度卻依然能維持在 8.2mm 左右。配合 150W 有線快充，從 0% 充至 100% 僅需約 15 分鐘，解決續航焦慮。

由這次從系統代碼分析，MIX 5 已經準備好推出國際版。這顯示小米有意將 MIX 系列重新定位為與 iPhone 18 Pro 及 Samsung S26 Ultra 對決的旗艦手機，而非僅僅是「實驗性產品」。小米 MIX 5 憑「真‧全螢幕」與磁吸黑科技強勢回歸，究竟這台旗艦能否重奪機皇寶座？大家怎麼看這份驚喜？留言討論吧！



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資料來源：XIMITIME