小米17T售價｜晶片漲價潮席捲 逆市微調或成年度高性價比之選

小米17T售價｜小米17T系列即將本週正式公布，不少米粉都相當期待這一台高性價比手機的推出。不過隨著全球半導體供應鏈持續緊張，手機的核心晶片與原材料成本在 2026 年迎來前所未有的暴漲壓力。這股席捲整個科技行業的加價潮，直接反映在各大品牌今年推出的新機售價上。不少米粉擔心新一代17T會否因為晶片漲價潮，而且新機售價大幅提升呢？



官方預和5月29日正式公布小米17T系列

全球晶片原材料成本暴漲

今年不少中高階手機市場出現了非常顯著的售價上調。這現象正反映出廠商在面對代工製程漲價與供應鏈壓力時，不得不將高昂的成本轉嫁至零售市場，令消費者在換機時感到吃力。而將會推出的小米17T系列又會如何呢？

以近期推出的幾款熱門同級手機為例，加價幅度均非常驚人。其中，走時尚路線的韓風A系列，最新一代（12GB RAM + 256GB ROM）售價為 $4,698，對比上一代直接加價了 1,000 元。而主打人像影像的國內品牌數字系列加幅更為多，最新一代的Pro售價高達 $6,399，相比上一代足足暴漲了 1,800 元，雙雙跨越了用家原先的心理關口。

今代17T的售價不會比上代15T系列高太多（圖為15T）

溫和定價維持逆市高性價比

相比對手輒上千元的驚人加幅，即將於 5 月 29 日發表小米17T系列，看起來調整顯得極為克制。回顧上代同系列產品，標準版 15T（12GB+256GB）定價為 $3,299，而高配版 15T Pro（12GB+512GB）定價則為 $4,599。根據小道消息指出（加上官方公布的分期付款計畫估算），新一代 17T最平應該只需4千左右。換言之，新一代的實際價格升幅僅在 $700 之內。在核心晶片成本大增的逆市下，這項微調幅度無疑非常溫和。

豐富預購禮遇變相抵消調幅

為了進一步減輕用家在換機時的經濟負擔，據知同步推出多重限時預購優惠，而且還會推出低價分期付費計畫，透過這些高價值的贈品與服務折抵，變相抵消了手機微調的價格，讓新機在加價潮中依然維持極高吸引力，相信很大機會仍然是年度最值得入手的抵玩之選。