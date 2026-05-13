索尼全新 Sony Xperia 1 VIII 攝影旗艦手機發表，這次主打「Creator」概念，機背全新「ORE」原石設計模擬了天然礦石紋理，防滑手感一流。三支鏡頭全線提升至全片幅級數感光，最誇張是 70/140mm 長焦微距換上 1/1.56 吋 48MP 大底，比上代大 4 倍。香港行貨售價由$12,099起（256GB），5月13日發售。



全新「ORE」原石美學設計

Sony Xperia 1 VIII 上手最搶眼的一定是全新「ORE」原石美學設計，機背特別模擬了天然礦石那種微不規則的紋理，不僅防滑，握在手裡的手感也非常實在。機身共有四款顏色選擇，當中石榴紅和天然金的質感特別有驚喜。

Sony Xperia1 VIII香港價$12099起｜長焦尺寸大4倍．原石磨沙機身

機身共有四款顏色選擇，當中石榴紅和天然金的質感特別有驚喜。

長焦鏡頭大升級，看演唱會或拍微距搞得定嗎？

三支鏡頭全線提升至全片幅級數感光，最誇張是潛望鏡設計 70/140mm 長焦鏡頭，它換上了 1/1.56 吋 48MP 大底，比上代大 4 倍，變焦時畫質不會突然變差。配合複合 RAW 拍攝技術，夜拍降噪表現極佳。微距模式現在支援所有相片和影片，最短對焦達 15cm。長焦鏡頭更加入「AI 自動取景」，人像模式有更自然的光學散景，看演唱會坐山頂位也能精準鎖定偶像拍特寫。

三支鏡頭全線提升至全片幅級數感光，最誇張是 70/140mm 長焦微距換上 1/1.56 吋 48MP 大底，比上代大 4 倍

Sony Xperia1 VIII｜0.7x至5.8x不同焦距鏡頭試相

Sony Xperia1 VIII｜1x至5.8x不同焦距鏡頭試相

前置鏡頭自拍試相（包括戶外高光／陰影下低光）

前置鏡頭自拍試相（戶外高光）

前置鏡頭自拍試相（陰影下低光）

AI攝影助理 功能1：「Creative Look」構圖建議

全新「AI 攝影助理」會自動辨識風景或美食等場景，先講一講「AI構圖建議」，這個真的很適合不懂為女友拍照的男士，比如我最先是使用1倍焦距為女model拍照，明顯背景太多、主體太細。

先講一講「AI構圖建議」，這個真的很適合不懂為女友拍照的男士。，比如我最先是使用1倍焦距為女model拍照，明顯背景太多、主體太細。

此時，你會發現相機介面下方代表「1倍／2倍／2.9倍／5.8倍」等不同焦距的數字位置，會有白圈圈住特定數字（圖中例子則建議使用2.9倍焦距），這就是「AI 攝影助理」建議你使用的焦距。照住指示改用2.9倍焦距，model與背景的比例更好，相片即時漂亮多了。

有白圈圈住特定數字（圖中例子則建議使用2.9倍焦距），這就是「AI 攝影助理」建議你使用的焦距。

照住指示改用2.9倍焦距，model與背景的比例更好，相片即時漂亮多了。

當然你更可以使用Bokeh 人工散景功能，人手調節景深。Sony Xperia1 VIII的散景駁位做得更自然、漸變更順暢。

當然你更可以使用Bokeh 人工散景功能，人手調節景深。Sony Xperia1 VIII的散景駁位做得更自然、漸變更順暢。

AI攝影助理 功能2：「Creative Look」調色建議

「AI 攝影助理」另一方便的功能是「Creative Look」調色建議，系統會自動辨識風景或美食等場景，馬上提供多個合適的色調、對比度建議，你可以直接點擊相片介面中的小圖框一鍵套用。

對色調有要求的話，可以進入進階模式微調亮度、色溫。最讚的是滿意後能儲存成專屬設定檔，下次一按就能套用個人風格，統一 IG 版面超級省時間。

Sony Xperia1 VIII 原生相機試相

全新的長焦微距，雖然最近對焦距離因為cmos面積增大而略為遠了，但今年Xperia1 VIII的「花花」微距不必再用手動對焦，將手機一擺近小物主體，就會自動開動macro，好用得多了。

今年Xperia1 VIII的「花花」微距不必再用手動對焦，將手機一擺近小物主體，就會自動開動macro，好用得多了。

今年Xperia1 VIII的「花花」微距不必再用手動對焦，將手機一擺近小物主體，就會自動開動macro，好用得多了。

AI攝影助理 功能3：Auto Framing

這是為拍片而設的AI構圖功能，可能在大環境中自動追蹤並局部拍攝你的主角，過程中無論手機如何擺動，打橫打直都好，影片都會追住主角拍攝。

聽歌看戲體驗如何？外放音效夠震撼嗎？

Walkman 技術下放，機內用上精密音效電阻和高品質焊錫繼續保留3.5mm耳機插。藍牙方面亦支援絕大部份市面的高分析度編碼，加上 AI 升頻技術，配搭全新 WF-1000XM6 藍牙耳機，聽普通串流都有 Hi-Res 感覺。機身內置揚聲器由 Sony Pictures 及 Sony Music 調音，音量大增 12%，低音夠力。屏幕更加入 BRAVIA 電視的 AI 影像技術，色彩對比由官方團隊微調，看 Netflix 就像看微縮版頂級電視。

Walkman 技術下放，機內用上精密音效電阻和高品質焊錫繼續保留3.5mm耳機插。

藍牙方面亦支援絕大部份市面的高分析度編碼，配搭全新 WF-1000XM6 藍牙耳機，在人多擠迫的港鐵也不怕斷線。

處理器升級加超強續航

Sony Xperia1 VIII 換上 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform 處理器，速度提升 20% 兼更加省電。5000mAh 電池夠用兩天，官方寫包單保證用 4 年仍有 80% 健康度，配搭 4 次 OS 及 6 年安全更新，想長用絕對無問題。系統亦已內建一圈即搜及 Gemini Nano 等 Google AI 功能。

Sony Xperia1 VIII 換上 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform 處理器，速度提升 20% 兼更加省電。

定價$12,099起／Sony官店獨有1TB金色版

新機於 5 月 13 日開賣，256GB 售 $12,099，512GB 售 $12,899，Sony Store 獨家 1TB 版售 $15,899。5 月 13 至 19 日預售期送專屬支架手機殼，舊客再減 $500。最抵玩是加 $799 即可換購原價 $2,599 的 WF-1000XM6 無線降噪耳機，或直接選 $1,000 超市現金券。

5 月 13 至 19 日預售，送具有支撐架及防撞邊透明保護殼。

5 月 13 至 19 日預售，送具有支撐架及防撞邊透明保護殼。

【Sony Xperia 1 VIII 功能及發售資訊表】

處理器：Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform

屏幕：6.5 吋 FHD+ (1080x2340) OLED 120Hz LTPO (19.5:9 比例)

16mm 超廣角鏡頭：48MP, 1/1.56", F2.024mm

廣角鏡頭：48MP, 1/1.35", F1.9 (Exmor T for mobile)70/140mm

長焦微距鏡頭：48MP, 1/1.56", F2.8

前置鏡頭：12MP, 1/2.9"

電池及續航：5000 mAh (保證 4 年電池健康度達 80% 以上)

機身尺寸：162 x 74 x 8.3 mm / 200 g

特別功能：3.5mm 耳機插口、Micro SD 卡槽 (最高 2TB)、實體快門鍵、Google Gemini Nano

顏色選擇：石榴紅、天然金、黑曜石、堇青石 (1TB 版本僅限天然金／只限於Sony Store獨家發售，並提供特別優惠價)

發售日期：2026 年 5 月 13 日

預售優惠期：2026 年 5 月 13 日至 19 日

官方定價：$12,099 (12GB+256GB) $12,899 (12GB+512GB) $15,899 (16GB+1TB，Sony Store 獨家發售)