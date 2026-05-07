OPPO Find X9 Ultra 香港定價正式公佈｜OPPO 最新相機旗艦 OPPO Find X9 Ultra 已經正式在香港發佈 。12GB+512GB 版本賣 9999 元，而 16GB+1TB 版本則是 11999 元 。跟著內地市場的定價策略來看，香港版其實十分有良心。如果你正打算換一部主打頂級拍攝的新機，這個預算絕對符合市場預期。



豐澤網店預訂：OPPO 歐珀Find X9 Ultra 智能手機$9999起

產品功能表 (OPPO Find X9 Ultra)規格

屏幕：6.82英寸 QHD+ AMOLED 螢幕

處理器：Snapdragon 8 Elite Gen 5

相機鏡頭：2億像素廣角、5000 萬像素超廣角、2 億像素長焦

前置鏡頭：5000 萬像素自拍鏡頭

電池與快充：7050mAh 電池支援 100W 有線及 50W 無線快充

防護等級：IP66 / IP68 / IP69 防水防塵認證

防水：IP66/IP68/IP69

價錢：HKD $9,999 (12+512) / HKD $11,999 (16+1TB)

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5000 萬像素 10倍光學變焦｜將是下一部演唱會神器？

平常喜歡看演唱會或者拍攝遠景的朋友，這套相機系統真的會讓你心動。它配備了全球首發的 5000 萬像素 10 倍光學變焦長焦鏡頭 。不論是在紅館看秀捕捉台上偶像的神情，還是到郊外拍攝雀鳥，這套 10 倍變焦系統都能發揮出色的實力，畫面細節保留得很好，完全不會因為拉近而變得模糊。

7050mAh 電池容量夠用一天

帶手機出門最怕整天要拖著外置充電器。這次新機直接塞進了一枚高達 7050mAh 容量的超大電池 ，絕對是現時旗艦機裡面電量最大的一款，即使一整天瘋狂拍照也不用擔心。

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哈蘇相機經典外型設計吸引

香港首波開賣會先推出充滿質感的棕色版本 。機背的純素皮革加上特別設計的鏡頭模組，外觀完全就是在模仿經典的哈蘇相機 ，拿在手上十分有型。一款比較搶眼的橙色版，推出日未定。

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人工智能幫你記帳與翻譯外語餐單

硬件升級之餘，新系統 ColorOS 16 的人工智能功能也帶來很大驚喜 。全新的 Live Space 將通知整合為一個簡潔、交互性強且極簡的介面;只需輕觸或向上滑動，即可輕鬆流覽所有提醒資訊。

硬件升級之餘，新系統 ColorOS 16 的人工智能功能也帶來很大驚喜

內置的 AI Mind Space 能夠自動整理電子支付記錄和實體收據，幫你清楚記錄日常開支，用來管理花費超級方便 。如果你喜歡去旅行，AI 菜單翻譯功能更是必備工具，它不但能直接翻譯外國文字，更會生成外國菜式的圖片指南 ，以後在外地點餐就變得輕鬆又簡單。