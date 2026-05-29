小米Xiaomi 17T Pro評測｜Leica 5倍長焦 逆市微加價高性價比旗艦

小米 Xiaomi 17T Pro深度評測｜2026年智能手機市場因受晶片短缺影響，各大品牌紛紛大幅調高定價。在這樣逆市下，Xiaomi 17T Pro 的登場無疑為用家帶來了極大驚喜。新機不僅配備了同價位罕見的 Leica 5 倍光學潛望長焦鏡頭，更首度榮獲德國萊茵 TÜV 四重護眼認證。究竟這部定價5千以下的新作，在實際效能與攝影表現上是否能夠匹敵甚至超越動輒過萬的頂級旗艦？記者花了近2個星期實測新機，為大家逐一拆解其真正實力。



小米Xiaomi 17T Pro 上手實測2個星期

效能表現媲美頂級旗艦

小米 Xiaomi 17T Pro 搭載了採用 3nm 製程的 MediaTek Dimensity 9500 處理器，實際以 AnTuTu 進行測試時，得出大約 323 萬分的成績，這個實測成績已經穩佔中高階級級手機的頂級梯隊，整體運算效能足以直逼對手 Snapdragon 8 Elite Gen 5 的水平。為了進一步驗證其極限表現，特別開啟了對硬件要求極高的 3A 級立體動作遊戲《原神》進行實測。在設定為高畫質及 60fps 幀率的嚴苛環境下，遊戲運行展現出極致的流暢度，無論是應付複雜的戰鬥場景還是快速的視角切換，完全沒有出現掉幀或卡頓的情況。配合其內置的強大 Xiaomi 3D IceLoop 散熱系統，長時間遊玩依然能夠保持穩定的高幀率輸出，完美滿足重度遊戲用家的嚴苛需求。

調高畫質玩《原神》時，60fps高流暢度完全沒有壓力。

利用Antutu跑分大約取得323萬分

5倍 Leica 長焦鏡頭夠實用

攝影功能向來是這個系列的強項，而 Xiaomi 17T Pro 在這方面更是下足重本。新機搭載了 Leica Summilux 三鏡頭系統，當中最具話題性的必定是那枚號稱同價位唯一的 Leica 5 倍光學潛望長焦鏡頭。這枚擁有 115mm 等效焦距的 5000 萬像素長焦鏡頭，加入了 Leica UltraPure 光學設計與 ALD 工藝塗層，大幅減少眩光問題，並配合高達 120 倍的 AI Ultra Zoom 變焦技術。在實際拍攝遠處景物或特寫時，能夠呈現出極為豐富的細節與層次感。在人像拍攝測試中，5 倍長焦帶來的空間壓縮感十分討好，背景虛化效果自然過渡，連人物的髮絲也能清晰銳利地保留下來，展現出極高的光學質素。至於主鏡頭方面，它採用了全新的 Light Fusion 950 5000 萬像素感光元件，配合 f/1.67 大光圈與 OIS 光學防震，在低光環境下依然能拍出具備 Leica 獨特菲林質感的明亮照片。

Leica Summilux 三鏡頭系統，最強是115mm 等效焦距的 5000 萬像素長焦鏡頭

5倍焦距試相

試相

試相

四重護眼螢幕有何特別之處？

現代人手機不離手，螢幕質素與護眼功能自然成為一大考量。Xiaomi 17T Pro 配備了一塊 6.83 吋的 M10 AMOLED 螢幕，支援 1.5K 解像度與最高 144Hz 刷新率，日常滑動介面或觀看動態影像時展現出無可挑剔的順滑感。高達 3500 nits 的峰值亮度，確保了在猛烈陽光下依然能清晰閱讀文字與影像。然而，這塊螢幕最大的賣點在於其創新的護眼技術，它是市場上首款榮獲德國萊茵 TÜV 四重護眼認證的手機螢幕。這項認證包含了硬件級低藍光、節律護眼、無閃頻調光以及智能護眼四大範疇。連續數小時的觀看測試中，螢幕會根據環境光線自動調節色溫與亮度，甚至能低至 1 nit 的超暗亮度，大幅減輕了雙眼在黑暗環境中的疲勞感。針對機身外觀，今代提供了藍色、紫色及黑色三種選擇，金屬拉絲邊框配合微曲面設計，不但提升了握持的手感，更具備 IP68 級別的防水防塵功能。配合這塊頂級的護眼螢幕與 Dolby Atmos 雙立體聲揚聲器，無論是打機還是睇片，都能提供沉浸式的視聽享受。

德國萊茵 TÜV 四重護眼認證的手機螢幕

系統及電池續航表現如何？

除了頂級的硬件配置，軟體與續航力同樣是影響日常體驗的關鍵要素。Xiaomi 17T Pro 預載了最新的 Xiaomi HyperOS 系統，並深度整合了 Google Gemini AI 技術，為用家帶來如 Circle to Search 等嶄新的智能互動體驗，大幅提升了日常搜尋與操作效率。在電池技術方面，新機採用了高達 7000mAh 的矽碳超大容量電池。受惠於高達 16% 的高矽碳佔比，電池能夠在保持機身纖薄的同時儲存更多電量。在實際測試中，即使經過一整天的頻繁使用，包括拍照、觀看影片及遊玩高耗能遊戲，電量依然游刃有餘，足以應付超過一天的常規用量。此外，手機支援 100W 有線快充及 50W 無線快充技術，只需短時間即可為這枚巨型電池補充滿滿的電量。

新機逆市微加價值得入手嗎？

今年全球智能手機產業正面臨嚴峻的晶片短缺危機，處理器及記憶體等核心組件的採購成本大幅攀升。可以看到市場上不少同級別的旗艦手機都大幅調高了售價，平均加幅動輒達到 1000 至 2000 元，讓不少有意換機的消費者望而卻步。在這種大環境下，小米Xiaomi 17T Pro 的定價策略便顯得格外進取與吸引。相較於上一代 4599 元的定價，今代新機僅微調增加了數百元，這在百物騰貴的市場中可謂極具誠意。考慮到它不僅升級了頂級的處理器，還加入了 7000mAh 超大電池與同價位唯一的 Leica 5 倍光學長焦系統，整體規格幾乎涵蓋了所有頂級配置。以這種微幅加價換來全面的硬體躍升，絕對是今年市場上難得一見的高性價比之選。對於追求極致效能又精打細算的用家來說，這款手機無疑擁有極高的購買價值。

比上代只是稍微加價幾百元，都算幾佛心。