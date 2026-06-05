小米顯示器A27i＋專業桌面喇叭實測：高刷螢幕配5單元高質音效

小米顯示器A27i＋Xiaomi Desktop Speaker Pro 實測｜不少人都希望在家中添置一套抵玩又優質的視聽設備，可以簡單地提升生活質素的關鍵。早前小米推出了兩款備受矚目的抵玩桌面新品，分別是主打144Hz高刷新率的 Xiaomi 顯示器 A27i 2026，以及具備五單元強勁配置的 Xiaomi Desktop Speaker Pro Set。記者就將這兩台新品實測近一個月，看看它們在日常辦公與影音娛樂中，能否為用家帶來超乎預期的沉浸式視聽享受。



實測 小米顯示器A27i 2026及Desktop Speaker Pro

螢幕色彩與刷新率表現不俗

最新小米 Xiaomi 顯示器 A27i 2026 採用了27吋1920×1080全高清解像度面板。客觀而言，在27吋的尺寸下配備1080p解像度，像素密度未必及得上市面上高階的2K或4K螢幕，但在正常桌面觀賞距離下，文字邊緣依然保持清晰，對於文書處理及日常網頁瀏覽絕對勝任有餘。螢幕採用了三面無邊框設計，發現這種機身纖薄輕巧不僅大幅節省了桌面空間，在進行多螢幕拼接時也能提供更連貫的視覺體驗，現代感十足。

Xiaomi 顯示器 A27i 2026 雖然只有1080p的解像度，但因擁有300nits亮度及144Hz高刷新率，看起來十分舒適

這款顯示器最令人驚喜的地方在於其色彩還原度與流暢度，內置的IPS液晶技術提供了178度的寬廣觀賞角度，即使從側面觀看，畫面亦不會出現明顯的偏色或泛白現象。官方數據指出，螢幕支援99% sRGB寬廣色域以及HDR10技術，專業級色準更達到 Delta E<1 的高水準。在實際播放高動態範圍的測試影片以及進行輕度相片修圖時，色彩層次分明且過渡自然，能真實還原影像本色，這在同價位段的產品中實屬難得。此外，高達144Hz的更新率配搭 FreeSync 防撕裂技術，徹底改變了傳統辦公螢幕的刻板印象。在快速捲動文件、切換視窗甚至進行休閒遊戲時，電腦顯示卡與顯示器幀率維持實時同步，有效消除了動態畫面撕裂和延遲，整體操作流暢度有著肉眼可見的顯著提升。

超窄邊框，看起來特別開揚

可以在內自設定不同的影像模式

護眼模式減輕眼睛疲勞

對於需要整天對著電腦螢幕的辦公用家而言，眼睛疲勞是常見的煩惱。Xiaomi 顯示器 A27i 2026 具備300nits的最高亮度，在光線充足的辦公室環境下依然能保持畫面清晰。更重要的是，這款產品支援德國萊茵 TÜV 認證的低藍光模式。在長時間的文書寫作實測中，開啟低藍光模式後，螢幕會自動調整色溫並過濾對眼睛有害的短波藍光。整體畫面會呈現一種較為柔和的暖色調，大幅降低了刺眼感。經過連續數小時的使用，眼睛的乾澀與疲勞感確實比使用傳統螢幕時有所減輕，提供了更舒適健康的視覺防護。

小米顯示器A27i機身細節

小米顯示器A27i機身細節

對應一個HDMI及一個DisplayPort輸入

Xiaomi Desktop Speaker Pro Set

五單元音箱配置有何獨特之處？

視覺體驗升級後，聽覺享受自然不能落後。同時進行實測的 Xiaomi Desktop Speaker Pro Set 展現了不錯的桌面音訊美學。外觀上，這款音箱採用了高質感的深色金屬網罩設計，簡潔時尚的圓柱形與長條形組合，能完美融入各種風格的桌面佈置。它擁有強大的五單元配置。在實際聆聽測試中，這五個獨立發聲單元展現出了極佳的分工合作。播放流行音樂時，高頻部分清脆明亮而不刺耳，人聲細節豐富且突出；而在觀看荷里活動作大片時，低頻下潛有力，營造出強烈的包圍感與震撼力，聲音層次分明，不會出現低階音箱常見的渾濁感。

Desktop Speaker Pro Set以soundbar設計，聲音效果都比想像中出眾

除了紮實的聲學基礎，這套專業桌面音箱在功能性上同樣下足功夫。它內建了專業的 DSP 音訊處理器，預設了5種精確調配的音效模式，用家可以根據當下的使用場景，如觀看電影、聆聽純音樂或進行遊戲，一鍵切換至最合適的聲音頻率響應。此外，機身配備了6種絢麗的 RGB 氣氛燈效，這些燈光能夠隨著音樂的節奏進行動態變化，在昏暗的房間內使用時，能大幅提升整體的沉浸感與娛樂氛圍。連接穩定度方面，產品支援低延遲無線連接功能，在實測播放高畫質影片與進行遊戲時，聲音與畫面保持高度同步，幾乎感受不到任何延遲，徹底解決了無線音箱常見的聲畫不同步問題，同時亦讓桌面免去繁雜線材的牽絆。

還有一個無線重低音單元

可以在喇叭上按基本音量及連接設定

USB及AUX In

對應藍牙直接連接聽歌

總括而言，將 Xiaomi 顯示器 A27i 2026 與 Xiaomi Desktop Speaker Pro Set 結合使用，能以極具競爭力的預算，為桌面搭建一套高品質的工作與娛樂系統。144Hz的高刷新率IPS螢幕確保了視覺上的流暢與精準色彩，加上 TÜV 護眼認證，全方位照顧了辦公用家的需求；而五單元配置的桌面音箱則補足了聽覺上的震撼，配搭炫酷的 RGB 燈效與低延遲連線，讓休閒娛樂體驗更上一層樓。無論是追求性價比的學生族群，還是需要長時間居家辦公的專業人士，這套組合都展現出了極高的實用價值與吸引力。

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