全球3成人在用　Google AI概覽月活25億　Gemini用家也破9億大關

當地時間6月3日，Alphabet公布了一份投資者演示文稿。



數據顯示，Gemini App月活躍用家突破9億，一年內增長超100%；搜索AI概覽（AI Overviews）月活達25億，全球超30%的人都在用，為全球最多。

數據顯示，Gemini App月活躍用家突破9億，一年內增長超100%。（Getty Images）

目前，Gemini App為谷歌旗下13款用家量超10億的產品提供支持，包括谷歌搜索、Gmail郵箱、Android系統、Chrome瀏覽器和YouTube等5款用家量超30億的產品。

谷歌I/O開發者大會現場圖片▼▼▼

此外，自推出Gemini3以來，谷歌在硬件和工程領域的突破已將核心AI響應的成本降低了30%以上。

在4月，谷歌推出了Gemini 3.5 Flash模型，在多個基準測試中表現優於Gemini 3.1 Pro。（YouTube@Google cloud）

谷歌預計5月將推出Gemini 3.5 Pro模型。4月谷歌I/O開發者大會上，谷歌推出了Gemini 3.5 Flash模型，在多個基準測試中表現優於Gemini 3.1 Pro。

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