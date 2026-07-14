Anker Liberty 5 Pro Max耳機實測｜AI升級通話降噪 觸控新體驗

Anker Liberty 5 Pro Max耳機實測，AI升級通話降噪，觸控嶄新體驗｜不少人選擇無線耳機時，大都只會推薦幾個大品牌，如Sony、Apple Airpods等，但最近Anker Liberty 5 Pro Max挾著健力士世界紀錄的頭銜登場，配備嶄新的人工智能音訊晶片以及多功能觸控屏幕，官方指它可以改變降噪與通話體驗。記者花了近一個月深度實測，實試這耳機真實表現是否如官方宣稱般出眾，看看大家值不值得入手。



Anker Liberty 5 Pro Max耳機上手實測

AI晶片通話降噪表現有多強？

經常需要在戶外或開放式辦公室進行語音會議的用家而言，背景噪音一直是最難以克服的難題。Anker Liberty 5 Pro Max內置多年研發的Thus A1音訊晶片。基於內存運算架構的晶片，將傳統藍牙耳機的運算能力大幅提升約150倍。在實際測試時，降噪效果比想像中更為出色，當記者身處茶餐廳或馬路旁進行通話時，耳機並非單純地運用演算法將背景聲音強行壓低，而是精準提取並保留說話者的聲音。即使旁邊突然傳來狗吠聲或碗碟掉落的清脆碰撞聲，對方依然能清晰聽見用家的語音，完全沒有傳統降噪耳機常見的聲音斷續或嚴重失真情況。

降噪效果比想像中還要出色

觸控屏幕與智能助理實用嗎？

Anker Liberty 5 Pro Max的充電盒配備了一個1.78吋的AMOLED觸控屏幕，實試時它不單是顯示基本資訊，更是非常實用的操作中樞。用家可以直接透過屏幕切換降噪模式、調整音量，甚至查閱耳機狀態，減少了依賴手機的需要。而且它內建的人工智能翻譯功能，系統支援高達100種語言的面對面即時翻譯，準確度非常高。記者在韓國工幹時實測，語音識別反應迅速，對於經常出國旅遊的用家來說，這無疑是十分不錯的隨身工具。

充電盒內置AI錄音功能

此外，耳機更加入了AI人工智能隨身筆記功能，自動將對話內容轉化為文字摘要與待辦事項，適合商務人士會議後快速整理重點。

可以利用手機app來設定用的音樂偏好

音質表現與應用程式夠實用

新耳機在聽歌體驗上同樣表現不錯，因為內置HearID 5.0個性化調音技術，用家可以利用app進行簡單的聽力測試，系統會即時校準音頻輸出，度身訂造最適合個人聽覺偏好的聲音頻段。實測時聆聽如流行音樂與古典樂曲時，發現其內置的即時音質增強模型發揮了極大作用，有效彌補了串流音樂在壓縮過程中流失的中高頻細節，令人聲更加通透，樂器層次也變得更為分明。App內亦提供均衡器設定，讓追求極致音色的用家能夠自由調節。另外耳機對應20多種無需喚醒詞的離線語音指令，切換歌曲或調整音量只需直接開口即可，配合連充電盒高達50小時的超長續航力，用足幾日不充電都沒有問題。

Liberty 5 Pro版本表現又如何？

如果不需要觸控屏幕或進階的AI人工智能翻譯功能，同步推出的較便宜的Anker Liberty 5 Pro或是不錯的選擇。標準版耳機同樣搭載Thus A1人工智能音訊晶片，同樣擁有最頂級的通話降噪能力。降噪效果比起上一代旗艦產品提升了足足2倍，這對於單純追求安靜聆聽環境與清晰通話質素的用家來說，已經提供了極大的升級誘因。

Anker Liberty 5 Pro性價比非常高

在實際配戴體驗上，Liberty 5 Pro維持了系列一貫的舒適度，耳塞的貼合度高，物理隔音效果亦相當理想。它同樣支援HearID 5.0個性化調音技術與手機app連動，用家依然能夠享受到高品質的音樂重現與靈活的聲音調節選項。雖然缺少了Max版本的隨身筆記與螢幕互動，但Liberty 5 Pro將資源完全集中在音質與降噪這兩大核心體驗上。對於日常通勤、辦公室工作或習慣在健身房專心運動的用家而言，Liberty 5 Pro仍有不錯的聲音表現。

Anker Liberty 5 Pro Max 售價為$1,799；Anker Liberty 5 Pro 售價為 $1,299 。