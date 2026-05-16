Shokz OpenFit Pro開放式濾噪耳機評測｜超級雙單元＋專屬演算法

Shokz OpenFit Pro開放式濾噪耳機深度評測｜記者花了近兩個星期實試Shokz OpenFit Pro耳機，內有超級雙單元＋專屬演算法，音質及降噪都令人驚喜｜近年開放式耳機市場迎來爆發增長，而 Shokz 推出旗艦新作 OpenFit Pro，首度將動態濾噪技術與杜比全景聲引入開放式架構，打破音質與環境干擾的藩籬。今次記者花了近2星期實試評測，從聲學及濾噪多維度出發，探討這款值不值得大家入手。



Shokz OpenFit Pro開放式濾噪耳機評測，音質及降噪效果比想像中出色

OpenFit Pro 外型設計細膩

OpenFit Pro 在追求輕量化的同時，於物料工藝展現顯著進步，耳機機身外殼由鋁合金打造，經 9 道精密工序處理，使一體化機身最薄處僅為 0.5mm，在確保耐用度的前提下維持輕盈質感。今次充電盒改採寬扁平方形結構，內部耳機以並排方式放置，放在褲袋不會覺得累贅。佩戴感方面，產品延續「海豚弧」耳掛式設計，內嵌 0.8mm 極細柔性鈦合金絲，具備優異彈性與支撐力。配合第 2 代超零度矽膠物料，環抱式的觸感能減低長時佩戴對耳部產生的壓力。實測時自適應穩固配件與柔性耳托設計，令耳機在應對高強度運動時依然緊貼耳型，即使是佩戴眼鏡的用家亦不會感到明顯干涉，感受到廠方對不同用家需求的周全考慮。

戴上耳後感覺沒有逼夾感，十分舒適。

超級雙單元帶來高級音質

聲學系統升級是本作亮點，配置 SuperBoost 超級單元，採用 11 x 20mm 超大雙振膜架構，並導入 PMI 複合鋁材，使低音澎湃度較前代提升 50%。實測時，耳機展現低至 50Hz 的下潛力，高頻延伸則達 40kHz，還原錄音室級原聲更具優勢。即使音量調至高水平，音訊仍能維持高清晰度，完全沒有出現傳統開放式耳機常見的破音感。另外，耳機透過優化驅動電路，耳機失真率降低達 87.5%，解決了高音量下的混濁問題。配合 OpenBass 2.0 動態調音演算法，系統會依音量即時調整全頻段輸出，確保音色清脆雄渾。雖然在極致重低音設定下，用家可能會感受到輕微物理震動，但這亦增加了聽感節奏。對於處理交響樂大動態或流行曲人聲，OpenFit Pro 均能提供層次分明且穩定的音質表現。

充電盒可為耳機帶多額外50小時續航力

開放式濾噪技術在日常使用中仍有效嗎？

開放式耳機與濾噪功能以往被視為難以共存，但 OpenFit Pro 透過專屬濾噪演算法打破障礙。系統能即時感應環境音變化，針對低頻干擾音進行精準過濾。在辦公室或健身室實測中，這種技術並非隔絕所有聲音，而是在減弱冷氣聲、交談聲等背景干擾的同時，保留對交通信號或旁人呼喚的敏銳度，保障用家戶外活動安全。針對私隱問題，耳機搭載升級版 DirectPitch 3.0 寬頻降漏音技術。透過對稱聲學架構產生的反相聲波抵消向外擴散的聲音，即使在安靜的升降機內，旁人亦難以察覺用家收聽內容。這種設計解決了漏音尷尬，提升了公共場合使用的心理舒適度。

扁平式設計的充電盒，就算放在褲袋內都不會「哽住」。

杜比全景聲對提升空間音場

今次耳機是Shokz首款支援杜比全景聲的旗艦，其空間音訊表現令人驚艷。透過專屬 App 開啟功能後，用家可感受到極具層次的立體音場。配合頭部追蹤技術，系統依用家動作即時調整音源方位感。這種沉浸體驗在觀看影片或打機時尤為突出，聲音彷彿在身體周圍流動，建構出強烈環繞感。

通話方面，耳機配備 6 個精準收音麥克風與 AI 降噪演算法。耳機外層加裝 3D 編織防風鋼網，能鎖定人聲並抑制 99.4% 背景噪音。即使身處嘈雜地鐵站大堂或風速強勁的街道，對方仍能聽清用家聲線，且維持自然。這種穩定表現對於需在通勤期間處理公務的用家提供極大便利。

利用手機app可以設定濾噪等音質設定

長續航與雙裝置連接能

續航力方面，OpenFit Pro 單次播放長達 12 小時，配合翻新設計充電盒總續航達 50 小時，日常輕量用家甚至可兩周充電一次。同時開啟濾噪與杜比全景聲，單次使用仍能維持 5.5 小時，耳機支援極速快充，充電 10 分鐘即可播放 4 小時，大幅緩解電力焦慮。而耳機對應最新藍牙 6.1 技術提升了連接穩定性，雙裝置連接功能讓用家在手機與電腦間流暢切換，無需反覆配對。機身設有一體式實體按鍵，觸感精準且反應靈敏，避免了觸控式耳機在流汗時容易產生的誤觸問題。

新耳機OpenFit Pro 憑音質、通話與佩戴感上的全面突破，令它在開放式耳機市場中的出眾地位，追求舒適與音質平衡的理想之選。（售價為：$2,099）