Lenovo發佈拯救者Y70新一代　配8000mAh大電池兼可串流玩PC大作

提起遊戲手機，很多人都會覺得厚重、顏值單一，只適合打遊戲，表現偏科，不過我們手中這款Lenovo拯救者手機Y70新一代不僅拉滿了旗艦電競性能，還兼顧了輕薄顏值、超長續航與智能體驗，是一款表現不偏科，買來能多用幾年的好手機。



1. 電競硬核風，輕薄耐造兩不誤

拯救者手機Y70新一代延續了家族經典的電競設計語言，同時兼顧了日常使用的顏值與手感，擺脱傳統遊戲手機的笨重感。碳晶黑搭配晶砂紋理玻璃背板，細膩防指紋，質感低調內斂；冰魄白採用多層鍍膜工藝，光影下呈現白、藍、珠光漸變效果，搭配亮面中框，層次豐富。

拯救者手機Y70新一代延續了家族經典的電競設計語言，同時兼顧了日常使用的顏值與手感，擺脱傳統遊戲手機的笨重感。（中關村在線提供）

拯救者手機Y70新一代整機8.29mm厚、227.6g重，重量分佈均勻，橫屏遊戲也不會頭重腳輕。機身搭載航空鋁合金中框，結構紮實，還拿下IP66、IP68、IP69三重防護認證，日常磕碰、潑水無需擔心，濕手觸控3.0也能適配打機出汗、雨天操作場景，耐用性拉滿。

2. 旗艦性能滿血算力釋放，手遊PC大作通吃

性能是拯救者系列的核心優勢，Y70新一代搭載第五代驍龍8處理器，搭配LPDDR5X Ultra+UFS 4.1性能鐵三角，算力拉滿散熱穩定。根據實測，該機遊玩《原神》等重載遊戲也能保證長時間穩幀運行，手遊爽玩不卡頓。

根據實測，該機遊玩《原神》等重載遊戲也能保證長時間穩幀運行，手遊爽玩不卡頓。（中關村在線提供）

面向PC玩家，拯救者手機Y70新一代還支持全境暢連跨端技術，支持2K低延遲串流，手機可隨時運行PC端3A大作，還能化身電腦副屏，徹底打破設備邊界，遊戲體驗遠超普通旗艦。

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3. 大電池長續航，告別電量焦慮

續航短板一直是多數遊戲手機的通病，而拯救者手機Y70新一代搭載8000mAh星環大電池，日常中度使用可實現兩天一充，重度遊戲場景下，連續6-7小時手遊遊玩也無需中途補電，徹底擺脱頻繁充電的煩惱。電池耐用性也十分出色，支持1200次循環充電，正常使用3年以上仍能保持80%電池健康，長期使用無需擔憂電池衰減問題。

拯救者手機Y70新一代搭載8000mAh星環大電池，日常中度使用可實現兩天一充，重度遊戲場景下，連續6-7小時手遊遊玩也無需中途補電，徹底擺脱頻繁充電的煩惱。（中關村在線提供）

快充方面，該機配備90W TurboPower疾速閃充，65分鐘即可滿血充滿整塊大電池，30分鐘就能充至52%，緊急出門前短時間補電即可滿足全天使用。專屬旁路供電功能更是遊戲黨福音，邊充邊玩時電流直供機身，降低3-4℃機身溫度，同時保護電池壽命，兼顧續航、快充與遊戲體驗。

4. L3級天禧AI智能賦能，辦公娛樂雙向提升

不同於多數堆性能的遊戲手機，拯救者手機Y70新一代搭載通過國家L3標準認證的天禧AI智能體，實現了從被動指令到主動服務的升級，讓電競手機也擁有強悍生產力。內置天禧Claw功能齊全，日常辦公場景中，AI妙記可通過按鍵或語音喚醒，自動梳理會議紀要、精準提取關鍵訊息，大幅減少會後整理工作量。

內置天禧Claw功能齊全，日常辦公場景中，AI妙記可通過按鍵或語音喚醒，自動梳理會議紀要、精準提取關鍵訊息，大幅減少會後整理工作量。（中關村在線提供）

AI同聲傳譯支持10類語種實時互譯，適配並排、面對面等多種模式，搭配Lenovo moto耳機即可快速開啟翻譯，商務出差、跨境交流十分便捷。更貼心的是，天禧AI會主動記憶用戶使用習慣，日常使用越用越貼合需求，在智能體驗上甩開一眾傳統電競手機。

總結

整體來看，拯救者手機Y70新一代是一台無短板的全能電競旗艦，沒有陷入參數內卷，而是通過紮實的性能、耐看耐造的外觀、超長續航和實用AI功能，兼顧了遊戲娛樂與日常辦公。對於拯救者生態用戶來說，它是補齊三端聯動的關鍵拼圖；對於遊戲玩家，它是能通吃手遊、PC大作的硬核利器；對於普通用戶，它顏值在線、續航能打、智能好用，完全可以作為主力機長期使用。

拯救者手機Y70新一代即將於6月9日全面開售，感興趣的玩家們不容錯過~

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】