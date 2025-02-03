Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition 新機評測｜近年AI大為盛行，作為Lenovo與Intel攜手打造的全新Aura Edition系列，Yoga Slim 7i無疑是其中一匹黑馬。這台15.3吋高階筆電，不單擁有的強勁性能和纖薄輕巧的外型設計，再加上靈活實用的多功能性，以及獨有對應Lenovo AI Now軟件，對於工作者的理想之選。



Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition 上手實試評測（規格 Ultra 7、32GB、1TB）

頂尖處理器效能＋強化AI創作效能

Yoga Slim 7i Aura Edition搭載全新的Intel Core Ultra處理器。這處理器配有業界首創的神經處理器(NPU)單元，可以每秒執行超過40兆次運算(TOPS)的AI運算速度。相比上一代處理器，AI任務的效能大幅提升，帶來極致的AI輔助體驗。無論是AI生產力助手、智能內容創作，還是協作功能，Yoga Slim 7i Aura Edition都可以毫不費力地勝任。尤其是現時越來越多工作需要運用AI技術，這台筆電的強大AI實力無疑是大大提高了創作效率。它還能夠在性能與續航力之間達到不錯的平衡。新機配備了高達30W的熱設計功率(TDP)，雖然機身只有13.9mm厚，根據實際量重下也大約1.5kg，但仍能提供極其出色的效能表現。

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition在AI性能上大為加增。

特大觸控板，手感及反應出色。

屏幕的表現亦比想像中出色，15.3吋2.8K觸控顯示屏不僅擁有120Hz的高刷新率，還支持HDR 400規格和100%DCI-P3色彩空間覆蓋率，無論是欣賞高畫質視頻，還是進行精密的內容創作，都能帶來極佳的視覺體驗。記者利用Netflix觀看影片時，黑白對比度高，音響表現亦都十分出眾，工作之餘，欣賞電影亦不錯。

影音效果亦非常出色

多功能性方面也同樣出色，不僅提供多種連接埠選擇，包括Thunderbolt 4、USB-C、HDMI等，還配備了一個可以360度旋轉的FHD 1080p網絡攝像頭，支援紅外線臉部識別。不僅如此，鍵盤背光和精密的觸控板也十分出色，讓操作更加順暢。

與此同時，Yoga Slim 7i Aura Edition的電池續航力算不錯。因為內置70Wh大容量電池和出色的電源管理技術，官方指可以提供長達15小時的使用時間，記者實際使用都至少用半天也沒有問題。此外，這台Yoga Slim 7i Aura Edition還採用了Lenovo的AI核心技術，能智能調配處理器、顯卡和記憶體等系統資源，確保在不同使用情境下都能發揮出最佳效能表現。同時，AI核心也能安全管控用戶的個人隱私數據，確保使用安全無憂。

15吋大屏幕的Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition，機身大娥1.54kg，尚算可接受。

搶鮮用Lenovo AI Now

軟件方面，Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition亦非常實用，首先它選配Lenovo AI Now這款創新的軟體系統。這個AI助手能夠根據用家的使用習慣和需求，自動優化系統性能和電源管理，提高工作效率。

記者試用後發現Lenovo AI Now不僅是一款先進的AI軟件，更是一位隨時待命的智能助理。可以深入瞭解個人知識庫內容，提供精準的問答服務。可以查詢file資料、獲取關鍵要點摘要，大大提升工作效率。同時，AI助手還能根據上下文理解用家需求，主動給出智能操作建議，如自動完成文本續寫、ppt製作等。

利用Lenovo AI Now無論離線或上線都可以完成不同工作。

最重要是Lenovo AI Now可以選擇Local本地運算或連線上Cloud運算，能確保用家信息的隱私和安全，更能提供極佳的即時響應速度。它還能與Windows系統深度整合，提供如在PowerPoint中搜索相關幻燈片等便捷功能，大幅優化日常工作流程。另外，用家還可以自行構建個人知識庫，可將各類文檔、簡報等數據導入其中。基於對知識庫內容的深入理解，AI助手能為用家提供智能化的知識整合與應用服務，如語意搜索、問答互動、自動摘要等。只可惜暫時Lenovo AI Now仍未對應中文，如果未來能對應中文的話將會更為實用。

亦可以利用PC Assistant來操作或教導用家如何為notebook設定

最後，記者覺得另一最實用的功能，便是Smart Share功能，只需要在Intel Unison軟件中，選擇傳送文件，便可以正式啟動。此時用家可以在iPhone、Android或不同的裝置上，無線連結將不同文件互相傳送，傳相、傳文件不再被不同系統所限制，非常實用！

可以利用Smart Share功能，與iPhone、iPad或Android互相無線傳送文件，非常方便。

總結而言，Yoga Slim 7i Aura Edition 是Lenovo與Intel在新一代AI時代深度合作的傑作之作。而且加上性能甚高的配置，以及其輕便性，如需要購買大屏幕電腦的用家，這一台絕對值得考慮。