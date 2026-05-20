Lenovo拯救者Y900登場！預裝PC軟件越級取代電腦　售價極具性價比

5月19日晚間，Lenovo拯救者Y900系列正式發布，這次新品一共包含11吋和13吋兩種尺寸版本，覆蓋不同用戶的使用需求。



售價方面，11吋版本定價2699元起（人民幣，下同），13吋版本定價3399元起，性價比在同級別遊戲平板裏十分突出。

5月19日晚間，Lenovo拯救者Y900系列正式發布。（Lenovo）

Lenovo拯救者Y900系列更多介紹：

+ 2

硬件配置層面，拯救者Y900 13吋版本搭載高通Snapdragon 8 Elite旗艦移動平台，後置搭載1300萬+200萬像素雙攝組合，內置12700mAh超大容量電池，標配68W快充，長時間遊戲追劇也不用擔心續航告急。

定位更輕量化的拯救者Y900 11吋版本，搭載聯發科天璣9500s旗艦平台，後置單顆1300萬像素主攝，內置11000mAh大容量電池，同樣標配68W快充，兼顧性能輸出和便攜性。

作為Lenovo天禧AI一體多端全場景新品家族的核心成員，拯救者Y900系列全系列內置天禧AI，相當於用戶隨身攜帶的專屬超能搭檔，從聽懂一句隨口說出的自然語言指令，到幫你自動規劃一整段出行路徑，全程深度理解用戶使用習慣、長期陪伴同步進化。

這套設備還內置了天禧Claw專屬互聯協議，支持AI任務跨多端無縫互通，真正實現AI全場景服務閉環。（Lenovo）

這套設備還內置了天禧Claw專屬互聯協議，支持AI任務跨多端無縫互通，覆蓋AI學習、AI娛樂、AI遊戲全場景使用需求，真正實現AI全場景服務閉環。

除此之外拯救者Y900系列還擁有豐富的PC級專屬應用生態，支持多窗電腦模式，出廠預裝PC級剪映專業版，以往只能在電腦上完成的專業創作流程，在Y900平板上也能順暢跑通，還搭載獨家AI慧眼修圖功能，實現看哪修哪、語音指令就能完成修圖操作，大幅降低移動端創作的操作門檻。

【延伸閲讀】OPPO Pad Mini登場！S8 Gen 5配8.8吋OLED 8000mAh大電僅重279g

+ 7

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】