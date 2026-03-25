Lenovo FIFA26限定筆電｜AI助理Qira與Legion／Yoga打造未來體驗

Lenovo FIFA26限定筆電亮相｜Lenovo宣佈與 FIFA 達成官方科技合作協議，並在香港銅鑼灣希慎廣場設立了「Lenovo x FIFA Playground」體驗區。不僅是為了體育盛事熱身，更重要的是展示了 Lenovo 如何將人工智能技術深度融入賽事核心與用家的新設備。



Lenovo FIFA 合作新里程

Lenovo 作為 FIFA 世界盃 2026 的官方科技合作夥伴，為這項全球規模最大的體育賽事提供全方位的技術支援。在「Lenovo x FIFA Playground」現場，可以率先接觸到一系列早前在MWC26中發佈的創新產品，而當中最受矚目的莫過於針對世界盃設計的限定版產品線。不僅在機身設計上融入了世界盃的獨特品牌元素，更在軟件層面進行了深度優化，旨在將足球熱情與尖端科技完美融合。

跨設備助理 Qira 效率高

在技術架構層面，Lenovo Qira 的出現成為了全場焦點。這款在 Tech World '26 Hong Kong 發布會中首度露面的個人 AI 助理獨特之處在於其無縫的跨設備運行能力，用家可以在指定的 Lenovo 電腦與 Motorola 智能手機之間自由切換使用。與傳統需要開啟獨立應用程式的 AI 不同，Qira 被設計為一個內置於系統底層的智能體。只需透過簡單的語音「Hey Qira」、按下專用鍵，或是點擊屏幕上的懸浮圖標即可啟動，無疑是提升效率的關鍵工具。

Legion 旗艦電競筆電

Legion 旗艦電競效能強

針對核心玩家與高效能需求者，Legion Pro 7i FIFA World Cup 26 Edition 搭載了最新的 Intel Core Ultra 處理器，不僅能應付超流暢的高畫質遊戲，其內建的 NPU 更能加速 AI 驅動的創意工作與多工處理。散熱系統是這部旗艦機型的靈魂所在，引進了 Coldfront Vapor 技術，結合了龐大的均熱板與整合式 HyperChamber 設計。在 Lenovo AI Engine+ 的智能調節下，系統能即時調整風扇轉速與功耗分布，讓總 TDP 額外提升至高達 250W 的極致水平。用家更可透過 Fn+Q 快捷鍵即時切換模式，確保在安靜辦公與全速電競之間取得最佳平衡，售價由$27998起。

Yoga Slim 7i Ultra Aura FIFA World Cup 26 Edition

Yoga 輕薄機身創作首選

對於追求極致便攜與美學的創作者，Yoga Slim 7i Ultra Aura FIFA World Cup 26 Edition 提供了一個輕量級的選擇。雖然這部筆電配備了堅固的鎂鋁合金機殼，但其機身淨重卻成功控制在低於1kg的水平，對於經常需要外出工作的專業人士非常友善。作為一部 Copilot+ PC，它同樣採用了 Intel Core Ultra 處理器，專門針對圖像提升、重新編排光源、場景剪輯偵測以及語音轉文字等 AI 任務進行了優化。配合 PureSight Pro OLED 顯示器所提供的色彩準確度與長效電池續航力，創作者可以隨時隨地捕捉靈感並進行高效製作，售價由$19998起。

ThinkPad X1 Carbon FIFA World Cup 26 Edition

ThinkPad 商務維修更便利

在商務領域，ThinkPad X1 Carbon FIFA World Cup 26 Edition 延續了品牌對於耐用性與可持續性的追求。這部旗艦級 AI 商務電腦同樣維持在低於1kg的超輕重量，並採用了全新的 Space Frame 機身設計。這種設計重新構築了機身內部空間，不僅大幅改善了散熱效率，更提升了硬件的持續效能表現。值得關注的是，這代型號特別強調了可維修性，機殼內的多個核心部分如 USB-C 連接埠、電池、鍵盤、喇叭與風扇等均可作獨立更換。這種模組化的思維讓企業 IT 部門能更快速地進行設備維護，減少停機時間。售價待定。

Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26 Edition

Idea Tab 娛樂學習兼備

在平板電腦市場，Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26 Edition 以親民的價格提供了極具競爭力的視聽規格。這部11吋的平板配備了 2.5K 高清螢幕及 90Hz 刷新率，無論是觀看球賽轉播還是處理日常作業，都能提供流暢且細膩的視覺效果。亦針對學習需求加入了 AI 智能筆記功能，並支援 Lenovo Smart Connect 技術。可以跨裝置無縫傳遞不同類型的檔案，打破了平板與電腦之間的障礙。這款平板的售價由$1899起，對於預算有限的學生族群或家庭用戶來說，是一個性價比極高的入選之選。

銅鑼灣體驗區感受氛圍

位於銅鑼灣的「Lenovo x FIFA Playground」體驗區亦設計了多個互動環節，讓大家可以親身感受未來足球科技的魅力。現場特別搭建了 U 形模擬球場看台，配以仿真草地與座椅，營造出強烈的賽事現場感。此外，高度還原的更衣室場景亦成為了熱門的打卡點，公眾可以換上球員專屬裝備進行拍攝。現場還設有「人生四格」體驗區及多款巨型打氣海報展示區，參觀者在參與互動影相及收集印章後，更有機會兌換精美禮品。