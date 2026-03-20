Lenovo Y700五代國行開售！8.8吋細屏有3k 165Hz螢幕　性價比拉滿

日前Lenovo在國內舉行新品發佈會，其中包括採用S8E Gen5旗艦8.8吋細屏拯救者Y700五代平板，其以首賣價3,999人民幣（約港幣$4,560）起，提供8.8吋3K螢幕等多項遊戲體驗加強配置。



Lenovo拯救者Y700五代平板已在國內開售，其具Wi-Fi黑白雙色款，12+256、16+512跟24+1TB配置，售3,999人民幣（約港幣$4,560）起。

Lenovo拯救者Y700五代平板已在國內開售，備Wi-Fi黑白雙色款，12+256、16+512跟24+1TB配置，售3,999人民幣（約港幣$4,560）起。（Lenovo）

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拯救者Y700五代平板配備S8E Gen5晶片、LPDDR5T RAM及UFS4.1 Pro儲存，高配機型因後者成本上漲，頂配開售價增至5,999人民幣（約港幣$6,840）。

拯救者Y700五代平板保留熱賣功能如縱橫兩組USB-C埠、支援最高2TB容量MicroSD擴充及3K165Hz高刷屏，並將電池容量提升至9,000mAh。

Mobile Magazine 短評：現時各大電商平台港澳 App 已上架 Y700 五代平板，部份平台能以首發價開賣，考慮到裝置支援 MicroSD，256GB 機型有不錯性價比。

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