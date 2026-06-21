Apple發布iOS 27補救前代不足　Liquid Glass介面透明度由你話事

蘋果已正式發布新一代移動操作系統iOS 27，該系統預計將於今年9月隨iPhone 18系列一同向用戶推送正式版本。



與此同時，官方最新公布的系統升級數據顯示，截至6月7日，iOS 26在近四年發布的iPhone機型中安裝率達86%，在全部iPhone設備中的整體安裝率為79%；iPadOS 26在近四年發布的iPad機型中安裝率為79%，在全部iPad設備中的整體安裝率為68%。

截至6月7日，iOS 26在全部iPhone設備中的整體安裝率為79%。（Apple）

作為參照，2025年6月5日公布的同期數據表明，iOS 18在近四年發布的iPhone中安裝率為88%，全部iPhone中的安裝率為82%；iPadOS 18在近四年發布的iPad中安裝率為81%，全部iPad中的安裝率為71%。由此可見，iOS 26與iPadOS 26的普及進度相較前代略有放緩。

本次iOS 26引入了名為Liquid Glass的全新設計語言，是自iOS 7以來幅度最大的界面革新，覆蓋鎖屏、主屏幕、控制中心及應用程序界面，整體視覺風格更具流動感與層次感。然而，這一顯著變化也引發不同反饋：部分用戶肯定其鮮明的識別度與現代感，也有用戶指出透明效果影響文字可讀性，或需較長時間適應新的交互邏輯。

iOS 26引入了名為Liquid Glass（液態玻璃）的全新設計語言，是自iOS 7以來幅度最大的界面革新。（Apple）

針對上述反饋，iOS 27在保留Liquid Glass核心理念的基礎上，對其底層實現機制進行了優化，並新增可視化調節滑塊。用戶可根據個人偏好自由調整透明度強度，範圍涵蓋完全不透明至完全透明之間的任意層級，從而在美觀性與實用性之間實現更靈活的平衡。

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