香港5月新車首次登記　中國新能源車崛起　寶馬、Benz雙雙重挫

易車根據香港特別行政區，運輸署私家車新車首次登記數據整理顯示：2026年5月香港新車登記品牌榜中，Tesla以1,392輛的登記量穩居第一，比亞迪以806輛位居第二，騰勢以649輛拿下第三名。比亞迪系兩大品牌包攬二、三位，合計登記量達1,455輛，已超過特斯拉。



車型方面，Model Y以810輛登頂，騰勢D9以649輛緊隨其後，Model 3以537輛排名第三。海獅07EV（382輛）、元PLUS（236輛）、ZEEKR 7X（224輛）、小鵬G6（203輛）分列第四至第七位。TOP 20車型中，新能源車型佔據絕對主導，僅豐田Noah一款燃油車型入圍。

香港於5月份的新車首次登記品牌。（易車網）

5月最亮眼的無疑是騰勢。品牌登記量按年暴漲576.0%，增速在TOP 20品牌中遙遙領先，主要得益於騰勢D9的強勢表現——單車型登記量就佔品牌總量的100%。

埃安按年增長304.3%同樣迅猛，五菱汽車增長150.0%，廣汽傳祺增長137.5%，smart增長125.8%，極氪增長92.3%，小鵬增長82.8%，中國品牌幾乎全線飄紅。

香港於5月份的新車首次登記車型。（易車網）

與之形成鮮明對比的是傳統豪華品牌的頹勢。寶馬按年暴跌79.1%，Benz（平治／奔馳）下滑48.4%，本田下降23.8%，日產下降21.8%。曾經在香港市場佔據重要地位的德系日系品牌，正被中國新能源品牌快速替代。

從品牌榜單看，TOP 10中中國品牌佔據8席（比亞迪、騰勢、極氪、小鵬、smart、阿維塔、名爵、埃安），僅特斯拉和豐田兩家非中國品牌。香港作為右軚市場，此前一直被日系品牌視為傳統腹地，如今卻被中國品牌集體搶佔市場。

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