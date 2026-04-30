小米純電SUV YU7 GT與普通版差別？1003匹馬力、2.95秒破百旗艦

小米正式揭曉YU7 GT車型的完整訊息。不少用戶對「GT」這一命名產生疑問：它究竟代表什麼？又與已有的YU7普通版存在哪些本質區別？



「GT」並非簡單借用的營銷術語，其本義為「偉大旅程」，在汽車領域特指兼具長途行駛能力與卓越性能表現的高端車型。小米將YU7 GT定義為「純血GT」，意在強調該車從研發起點便嚴格遵循GT級標準進行正向開發，而非在普通版基礎上僅做外觀或局部配置調整。

小米揭曉YU7 GT車型的完整訊息。（小米）

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YU7 GT是YU7產品序列中的旗艦型號，定位為跑車級智能SUV。它既可勝任跨區域長距離出行，又提供富有激情的駕駛體驗，實現了實用性與運動性的高度融合。

相較而言，普通版YU7以家庭用戶為核心，側重舒適性、靜謐性與日常使用的便利性；而YU7 GT則全面強化動力系統、底盤結構與操控響應。

整車由歐洲研發團隊主導調校，並在紐博格林北環賽道累計完成超過一千公里的專業測試，由此帶來更扎實的底盤支撐、更細膩的路感反饋以及更高階的整車質感。

外觀設計上，二者雖共享家族語言，細節卻差異顯著。YU7 GT採用修長的前懸比例，營造出更具張力的「戰馬」姿態；搭配跑車級寬體造型、專屬車身配色及定製化標識，視覺辨識度大幅提升，一眼即可區分。

性能層面的躍升尤為突出：YU7 GT系統綜合輸出功率達1003馬力，最高車速可達300公里/小時，零至百公里加速僅需2.95秒，同時CLTC工況續航里程仍保持在705公里。普通版YU7則更注重動力輸出的平順性、能耗效率與乘坐舒適性，性能設定理性務實，充分滿足高品質家用需求。

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簡言之，普通版YU7是一台均衡出色的豪華智能SUV；YU7 GT則是在此堅實基礎上，將動力性能、底盤操控與豪華體驗推向新高度——既能從容應對通勤與長途，亦可隨時激發駕駛熱情，甚至短時體驗賽道樂趣。

該車型將於2026年5月底正式發布。對於預算充裕、重視駕駛質感、追求個性表達與全場景適應能力的用戶，YU7 GT值得持續關注。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】