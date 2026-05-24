小米米家空氣清新機6 Max！除甲醛防二次污染　雙濾芯覆蓋全周期

小米正式推出全新米家空氣清新機（空氣淨化器）Air Purifier 6 Max，產品定位為當前家用家裝領域最專業級別的空氣清新機，日常售價4634元（人民幣，下同）。



根據官方公開的參數訊息，米家空氣清新機6 Max搭載雙電機強勁動力系統，達到中國內地的一級能效標準，兼顧高性能輸出和低能耗表現，同時採用獨創三面進風架構設計，從根源消除運行共振，單頻運行峰值降噪幅度達到5dB，使用體驗更加安靜。

小米正式推出全新米家空氣清新機Air Purifier 6 Max，產品定位為當前家用家裝領域最專業級別的空氣清新機。（小米）

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新機的潔淨空氣輸出量也就是CADR達到25000L/min，相比上代4 Max產品送風效率足足提升了87.5%，淨化效率提升十分明顯。產品內置專屬UV模組消殺系統，可以強力滅活各類細菌、病毒，對機器內部留存和空氣中流動的有害微生物實現全廣域消殺，不用額外搭配消毒設備就能完成日常空氣除菌需求。

這次米家空氣清新機6 Max隨整機隨機附贈兩套專屬濾芯，分別對應「裝修期」和「日常使用」兩大高頻場景，用戶不用額外付費選購就能覆蓋全周期使用需求。

其中裝修專用濾芯甲醛CADR達到1151m³/h，TVOC CADR達到817m³/h，甲苯CADR達到954m³/h，PM10 CADR達到1210m³/h，採用改性碳技術分解甲醛，從根源避免傳統吸附式濾芯容易出現的甲醛二次釋放問題。

濾芯內部採用CTC100椰殼碳與煤質碳科學配比，大幅提升吸附效率，實測數據顯示對33種常見裝修污染物的去除率超過97%，完全適配新裝修房屋的高污染場景。

換裝日常全效濾芯之後，這款清新機顆粒物CADR可以達到1655m³/h，甲醛CADR達到1108m³/h，最大可覆蓋180平方米的大空間，濾芯常規使用壽命長達18個月。

其對各類過敏原的去除率達到98%，寵物異味、廚房油煙等常見生活異味的去除率也均超過98%，同時長效除醛能力可以長期在線，足夠覆蓋甲醛5到10年的緩慢釋放周期。

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除此之外這款產品首次搭載行業首創的九維數據監測系統，可以即時檢測甲醛、TVOC、CO₂、溫濕度、PM1、PM2.5等多維度環境數據，額外新增的微生物風險指數功能基於國家十四五大氣專項科研成果，聯合專業機構研發獲得鍾南山院士團隊認證。

用戶可以通過手機APP每日生成專屬居家空氣質量健康報告，即便在外也能遠程即時查看家中的空氣質量狀態。

作為主打家裝全場景使用的大型淨化設備，這款產品在機身體積和易用性設計上也做了大量優化，整機佔地面積僅相當於一張A3紙大小，頂部全封閉結構可以用來放置雜物，背部採用磁吸開合設計，更換濾芯不需要額外工具操作十分便捷，底部搭配隱藏式萬向輪，用戶可以輕鬆推着機器在不同房間之間移動，使用門檻大幅降低。

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