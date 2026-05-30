小米米家即熱飲水機Max製冰版　冰箱技術、3秒速熱、除菌率99.99%

小米最新推出了米家即熱飲水機Max製冰版，將於近期開始眾籌，定價1999元（人民幣，下同）。設備搭載變頻壓縮機，和家用冰箱同源技術，運行噪音低至35dB。



機身支持標準、快速兩種製冰模式，前者產出的冰塊通透緊實、融化速度慢，後者能夠快速出冰，應對即時使用需求。

小米最新推出了米家即熱飲水機Max製冰版，將於近期開始眾籌。（小米）

米家即熱飲水機Max製冰版更多產品介紹：

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機器可自動落冰，全程無需手動接觸冰塊，有效規避污染問題。內置獨立儲冰倉具備保冷能力，滿倉可存放四十餘塊冰塊，存放五小時依舊完好無損。加熱模塊採用2050W大功率稀土厚膜加熱技術，實現三秒速熱，杜絕千滾水問題。

水溫區間覆蓋40℃至90℃，支持每1℃精準調節，同時預設六檔常用溫度，泡茶、衝咖啡、調奶粉都能輕鬆適配。配備3.5L大容量水箱，冷熱水路相互獨立，不會出現混水情況，也可搭配配件連接外置水源，使用方式靈活。

健康防護方面，整機搭載UV抑菌與高溫沖洗雙重殺菌方案，全鏈路除菌率達99.99%，使用安全有保障。冷膽採用活水循環設計，避免積水滋生細菌，進一步提升飲水品質。

設備接入米家APP，用戶可遠程設置製冰、水溫、出水量等功能；機身配備紅外冰滿檢測、艙內照明、安全童鎖、可拆卸出冰口等細節配置。

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