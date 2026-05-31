運動手錶新選擇！小米推出8款智能手錶﹑生活產品　電動牙刷都有

小米香港今日宣布推出 8 款新一代穿戴式及智慧生活產品，涵蓋智能手錶、智能手環、真無線耳機、耳罩式耳機、便攜喇叭及電動牙刷，主打健康監測、運動記錄、日常影音娛樂及智能家居連動。今次新品包括 Xiaomi Watch S5 46mm、Xiaomi Smart Band 10 Pro、Xiaomi Buds 6、Redmi Watch 6、REDMI Buds 8、REDMI 耳罩式耳機 Neo、Xiaomi Sound Play 及米家雙軌掃振電動牙刷 Pro，全部將於 5 月 29 日起在香港發售。



小米擴展智慧生活產品線

今次小米香港推出的新品，明顯不只是集中在手機配件，而是想進一步擴大「穿戴式產品＋智慧生活」生態。由手錶、手環，到耳機、喇叭和電動牙刷，覆蓋運動、健康、聽歌、通話、戶外聚會及日常護理等不同場景。

同時，小米亦推出全新 Violet Collection 紫羅蘭配色，應用於同步推出的 Xiaomi 17T Series、Xiaomi Buds 6 及 Xiaomi Sound Play。紫羅蘭色設計走低調時尚路線，對喜歡一套產品配色統一的用戶來說，會有一定吸引力。

Xiaomi Watch S5 46mm：主打運動健康與商務外觀

Xiaomi Watch S5 46mm 是今次較高階的智能手錶新品，採用 46mm 錶殼，重量約 46g，厚度約 10.99mm，機身以輕薄設計配合不鏽鋼中框。用戶亦可因應風格選擇不同錶圈和錶帶，包括不鏽鋼、陶瓷、鍛造碳纖維及真皮錶帶，令它不只是運動手錶，也可配合商務或日常穿搭。

屏幕方面，Xiaomi Watch S5 46mm 配備 1.48 吋 AMOLED 顯示屏，峰值亮度最高可達 2,500nit，即使在戶外陽光下，理論上亦可較清楚查看通知和健康數據。續航方面，手錶內置 815mAh 小米金沙江電池，在輕度使用模式下續航可達 21 日，適合不想經常充電的用戶。

健康與運動功能方面，手錶支援超過 150 種運動模式，並升級心率感應器及演算法。戶外運動方面，它支援雙頻、五系統 GNSS，對跑步、單車、行山等需要定位記錄的活動會更實用。睡眠監測亦加入每週及每月報告，並支援睡眠 HRV 追蹤。

Xiaomi Watch S5 46mm 黑色及銀色建議零售價為 $1,199，藍色及綠色建議零售價為 HK$1,299。

Xiaomi Smart Band 10 Pro：輕巧手環主打全天佩戴

如果想要較輕巧、價錢較親民的穿戴產品，Xiaomi Smart Band 10 Pro 會是另一個重點。它配備 1.74 吋 AMOLED 顯示屏，峰值亮度最高 2,000nit，機身厚度約 9.7mm，重量約 21.6g，主打長時間佩戴都不易有負擔。

Xiaomi Smart Band 10 Pro 同樣支援超過 150 種運動模式，亦有跑道模式和升級騎行模式，適合日常跑步、健身和單車用戶。健康監測方面，它透過升級 PPG 模組及演算法提升心率監測準確度，睡眠監測亦加入睡眠趨勢、HRV 和睡眠效率等資料。

今次小米亦提到，Smart Band 10 Pro 與經期及週期追蹤應用程式 Clue 合作，購買用戶可獲 3 個月 Clue Plus 免費試用，方便配合手環健康數據作更全面管理。這款手環設有午夜黑、冰川銀及櫻花粉三色，建議零售價為 $499。

Xiaomi Buds 6：半入耳式旗艦耳機

Xiaomi Buds 6 是今次音訊產品中的較高階款式，採用半入耳式設計，每邊耳機約 4.4g，主打佩戴舒適，減少傳統入耳式耳機的壓迫感。

音質方面，耳機配備 11mm 三磁動態驅動單元，並加入 24k 金鍍層振膜。官方亦提到，它經 Harman 金耳朵團隊調音，支援 Harman Master Mode、Harman AudioEFX，以及 Qualcomm aptX Lossless 無損音訊。耳機亦支援具頭部追蹤功能的獨立空間音訊，營造 360 度沉浸式音場。

降噪方面，Xiaomi Buds 6 配備三重麥克風 AI 降噪系統，可配合主動降噪功能使用，亦有均衡及深度兩種降噪模式。另一個值得留意的功能，是小米耳機首次兼容 Apple Find My 及 Google Find Hub，用戶可透過相關網絡尋找遺失的耳機充電盒。

Xiaomi Buds 6 設有石墨黑、珍珠白、鈦坦灰及星雲紫，建議零售價為 $759。

Redmi Watch 6：大屏幕、長續航入門智能錶

Redmi Watch 6 則較適合想要大屏幕智能手錶，但預算不想太高的用戶。它配備 2.07 吋彩色長亮顯示屏，亮度最高 2,000nit，支援 60Hz 更新率，並採用較窄邊框設計。

外形方面，Redmi Watch 6 厚度約 9.9mm，採用鋁合金中框及雙按鍵設計。續航方面，官方指常規使用可達 12 日，延長續航模式最長可達 24 日，而開啟 AOD 長亮顯示模式下，常規使用可達 7 日。

健康和運動方面，它支援超過 150 種運動模式、5ATM 防水等級、水下心率監測，以及心率、血氧、睡眠和壓力監測等功能。

Redmi Watch 6 提供典雅黑、皎月白及迷霧藍三色，建議零售價為 $649。

REDMI Buds 8：平價真無線耳機有 ANC

REDMI Buds 8 定位較親民，但功能相當完整。耳機支援 50dB／4kHz 混合式主動降噪，並提供 3 種降噪模式及 3 種通透模式。它亦支援個人化 ANC，可根據佩戴狀態自動優化降噪效果。

音質方面，耳機內置 11mm 高性能客製化動圈單元，用戶可透過小米耳機 App 調整 EQ，系統提供 5 種 EQ 設定，亦支援自訂 EQ。通話方面，耳機配合 3 Mic AI 降噪演算法，可抑制風噪並提升語音清晰度。

續航方面，REDMI Buds 8 單次充電最長可播放 11 小時，配合充電盒總續航可達 44 小時，充電 10 分鐘可播放音樂約 4 小時。

REDMI Buds 8 提供黑、白、綠三色，建議零售價為 $299。

REDMI 耳罩式耳機 Neo：長續航耳罩式選擇

REDMI 耳罩式耳機 Neo 主打沉浸式娛樂體驗，內置 40mm 大尺寸動圈單元及鈦膜振膜，強調低音與高音表現。耳機支援 USB 音訊有線連接，並通過 Hi-Res 認證，用戶亦可透過小米耳機 App 調整 EQ 及更新韌體。

降噪方面，它支援最高 42dB 主動降噪，並設有三級可調降噪及自適應降噪，配合 3 Mic AI 降噪演算法，提升通話清晰度。續航是其中一大賣點，在關閉主動降噪下，可連續聽歌最長 72 小時；快充 10 分鐘則可聽歌約 5 小時。

REDMI 耳罩式耳機 Neo 提供柔沙白及曜石黑，建議零售價為 $369。

Xiaomi Sound Play：便攜喇叭加入燈效和派對模式

Xiaomi Sound Play 是今次的便攜藍牙喇叭新品，延續小米 Sound 系列設計風格，採用編織物料機身，並將音效與燈光結合。它內置 18W 高功率音效引擎，適合日常家用、健身、戶外聚會或晚上放鬆時播放音樂。

外觀方面，喇叭頂部設有無限反射鏡燈，底部亦有環繞環境燈光，提供 5 種色彩效果及 3 種燈光模式，包括鼓點、水波紋及長亮。連接方面，它支援 TWS 雙機立體聲，亦支援 Auracast 派對模式，最多可讓 100 個兼容喇叭同步播放。

Xiaomi Sound Play 具備 IP68 防塵防水等級，內置 2,600mAh 電池，單次充電可播放最長 14 小時。紫色和黑色會於 5 月 29 日推出，綠色和白色預計 6 月上市，4 色建議零售價均為 $269。

米家雙軌掃振電動牙刷 Pro：屏幕顯示漏刷位置

米家雙軌掃振電動牙刷 Pro 則屬智慧生活類產品，主打 60 度廣角擺動及智慧護牙功能。它採用伺服動力驅動系統，結合快速振動和寬幅掃動，協助用戶更容易掌握正確刷牙技巧。

牙刷內置智慧壓力感測器，當刷牙力度過大時會發出過壓提醒，避免過度用力傷害牙齦。機身配備大尺寸彩色顯示屏，可顯示漏刷位置、刷牙時間和清潔評分，令用戶更容易了解刷牙是否夠全面。

它提供 5 種可調模式，包括輕柔、標準、深度清潔、個人化及客製化模式。配合米家 App，用戶可使用更多個人化清潔程序，包括早晚模式，亦可根據刷牙習慣獲得刷牙方案建議和口腔健康報告。

續航方面，牙刷內置 2,600mAh 電池，支援 Type-C 充電，在柔和模式下可使用最長 180 日，在標準模式下可使用最長 100 日，亦支援 2 分鐘快速充電。米家雙軌掃振電動牙刷 Pro 提供白色及藍色，建議零售價為 HK$339。

5 月 29 日起香港發售

今次 8 款新品大部分都會於 5 月 29 日起，在全線小米之家直營店、小米之家專賣店、小米官網 mi.com、香港各大運營商及零售商門市與網站正式發售。