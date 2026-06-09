watchOS 27 | 系統更新5大新功能亮點！旗艦手錶Ultra 1慘遭淘汰

watchOS 27 | 蘋果（Apple）WWDC 2026開發者大會於6月9日深夜圓滿落幕。對於一眾Apple Watch用家而言，今次發佈的全新watchOS 27絕對是焦點所在，除了迎來Siri的強大升級外，亦有不少針對健康及日常操作體驗的實用新功能，但同時亦公佈了終止支援的Apple Watch款式，一起來看看watchOS 27相關內容吧。



watchOS 27預計將會秋季上線。（Apple）

6月9日WWDC 2026開發者大會蘋果剛剛宣布了與Apple Watch相關的更新，這些更新將作為WatchOS 27的一部分於今年稍後推出，讓我們一起來看看這次系統更新帶來的五大功能亮點。

watchOS 27五大功能亮點

【1】AI Siri終極進化+專屬App

Siri終於迎來史詩級升級。深度整合全新AI技術後，手錶上的Siri能以更接近真人的自然語言與用家對話，並且具備上下文理解能力，系統更為此加入獨立Siri App，最方便的是它可以跨裝置接續對話，例如用家在iPhone未問完的問題，可以在Apple Watch上無縫銜接。

【2】全新「動態App網格」（Dynamic App Grid）

手錶介面迎來大改版。全新的「動態App網格」會將Siri放置在熒幕最核心位置，而周圍會環繞著用家最常用的App。更聰明的是，會透過AI預測用家當下（例如時間、地點及行程）可能最需要的App並自動推送到眼前。

全新的「動態App網格」，更智能更便捷。（Apple）

【3】關注女性健康：新增「準更年期」追蹤

今次「健康」App內的經期追蹤功能再進一步。系統會自動分析長期的周期模式，如果監測到持續的不規律情況，系統會主動引導女性用家查看相關的醫學資訊，並提供後續的健康建議。

【4】Workout Buddy「免帶手機」離線AI運作

不少喜歡運動跑步的用家愛用的Workout Buddy運動App，同樣獲得AI加持。升級後的最大賣點是不需要連線iPhone，能獨立在手錶上運作，這意味著用家可以徹底放下手機，輕裝上陣去運動。此外，今次更新新增支援西班牙語。

放下手機隨時隨地即時開啟運動模式。（Apple）

【5】全新「單擊」（Tap）手勢操控

繼早前大受好評的「雙指互點兩下」（Double Tap）後，為進一步方便單手操作，蘋果擴充了手勢指令，加入全新「單擊」（Tap Gesture）功能。用家現在只需要用食指與拇指「輕輕點擊一次」就能快速喚出「智能疊放」（Smart Stack）並滑動選擇所需要的小工具，即使另一隻手拿著咖啡都能輕鬆操作。

watchOS 27支援名單大縮水 旗艦機Apple Watch Ultra 1慘遭淘汰

watchOS 27將不支援旗艦機Apple Watch Ultra 1。（Apple）

每年的新系統升級，用家最關心的莫過於自己手上的Apple Watch能否再戰一年。watchOS 27迎來近年最大規模的支援裁減，蘋果宣佈正式終止對Apple Watch Series 8、SE 2及更舊款型號的軟件更新支援。

其中最讓人震驚的是2022年才風光上市的旗艦級手錶Apple Watch Ultra 1，竟然也被列入淘汰名單。這款當年主打極限運動、售價高昂的頂級錶款，壽命僅短短四年便無緣升級系統。

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