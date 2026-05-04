Apple Watch電量用唔到全日？Apple官方教4招延長電池使用時間

Apple Watch 4招延長電池使用時間｜Apple Watch 功能愈來愈多，由接收通知、記錄運動，到使用行動網絡、GPS 定位及健康監測，幾乎整日都在背景運作。不過，功能愈多，電量消耗自然愈明顯。如果發現 Apple Watch 經常未到晚上已經低電，其實可以透過幾個官方建議設定，改善日常續航表現。以下整理成 4 個實用貼士，幫你在不大幅犧牲使用體驗下，盡量延長 Apple Watch 每次充電後的使用時間。



貼士一：盡量讓 Apple Watch 靠近 iPhone

Apple Watch 即使沒有 iPhone 在旁，仍然可以獨立完成不少功能，例如記錄運動、追蹤活動目標、接收部分通知，甚至使用 Wi-Fi 或行動網絡。不過，如果單純從慳電角度來看，Apple Watch 與 iPhone 以藍牙連接時，通常是最省電的使用狀態。

原因很簡單，當 iPhone 不在附近，Apple Watch 便可能需要改用 Wi-Fi 或行動網絡維持連線。相比藍牙連接，這些連線方式一般會消耗更多電力，尤其是使用行動網絡時，電量下降會更明顯。

所以，如果你平日長時間在辦公室、家中或固定地方活動，而又想 Apple Watch 電量更耐用，最好盡量將 iPhone 放在手錶附近。這樣 Apple Watch 可以優先使用藍牙與 iPhone 通訊，減少手錶自行搜尋網絡或使用流動數據的機會，對續航會更友善。

貼士二：離開 iPhone 時優先用 Wi-Fi，訊號差就開飛航模式

當 iPhone 不在附近時，Apple Watch 可以改為連接 Wi-Fi；若是支援行動網絡的版本，亦可以直接使用流動數據。不過，Apple 官方提醒，相比行動網絡，Wi-Fi 一般較省電，因此在沒有 iPhone 的情況下，應盡量連接訊號穩定的 Wi-Fi。

Apple Watch 會自動連接 iPhone 曾經用過的 Wi-Fi 網絡，用戶亦可以在手錶的「設定」內進入「Wi-Fi」，手動加入其他網絡。若身處家中、公司或常去的地方，預先讓手錶連接可靠 Wi-Fi，有助減少使用行動網絡時的耗電。

另一個重點是訊號強弱。無論是 Wi-Fi 還是行動網絡，訊號愈弱，裝置往往需要更用力維持連線，電量消耗亦會增加。如果你知道接下來會長時間進入 Wi-Fi 訊號差，或沒有行動網絡覆蓋的地方，例如郊外、停車場、地庫或部分室內位置，可以考慮開啟「飛航模式」節省電力。

貼士三：開啟低耗電模式，並關閉Always-on

如果 Apple Watch 電量不足，但你仍希望撐到回家或完成整日行程，最直接的方法是開啟「低耗電模式」。Apple 官方指出，低耗電模式可以延長 Apple Watch 的電池續航力，但部分功能和設定會被關閉，或降低更新頻率。

開啟方法亦很簡單，只要按住側邊按鈕打開「控制中心」，點一下電池百分比按鈕，然後開啟「低耗電模式」即可。當 Apple Watch 充電超過 80% 後，低耗電模式會自動關閉，避免用戶之後忘記恢復正常模式。

低耗電模式其中一個明顯影響，是會停用 Apple Watch 的「Always-on顯示」功能。其實即使不開低耗電模式，用戶亦可以單獨關閉「Always-on顯示」，藉此減少螢幕長時間亮起造成的耗電。方法是在手錶上打開「設定」，進入「螢幕顯示與亮度」，再選擇「Always-on顯示」並關閉功能。

對於只需要抬手查看時間和通知的用戶來說，關閉永遠顯示對日常影響不算太大，但對續航會有實際幫助。尤其是舊款 Apple Watch，或電池健康度已經下降的型號，這個設定相當值得優先調整。

貼士四：長時間運動可減少 GPS 和心率讀取，必要時暫停充電最佳化

如果你經常用 Apple Watch 記錄戶外步行、跑步或行山，GPS 和心率偵測會是主要耗電來源之一。Apple 官方建議，在進行較長時間的體能訓練時，可以配合低耗電模式，讓 Apple Watch 減少 GPS 和心率讀取次數，從而延長運動期間的電池續航。

設定方法是在 Apple Watch 打開「設定」，進入「體能訓練」，再開啟「較少 GPS 和心率讀取次數」。當低耗電模式啟用後，用戶開始室外步行、跑步或健行等訓練時，手錶便會自動減少相關讀取頻率。這項功能適用於 Apple Watch SE 第 2 代、Apple Watch Series 8 及後續機型，以及 Apple Watch Ultra 及後續機型，並需要 watchOS 9.1 或以上版本。

另外，Apple Watch 亦設有「最佳化電池充電」及部分型號支援的「最佳化充電上限」。這些功能會學習用戶日常充電習慣，目的是減慢電池老化，維持長遠電池健康。不過，如果你某日特別需要將 Apple Watch 充至更高電量，爭取最長單次使用時間，可以暫時關閉相關功能。