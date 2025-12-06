買手機最在意是什麼？拍照竟只排第五！調查揭第1名是它最關鍵

PhoneArena近期整合了自家多年的投票調查結果，並交叉比對了Statista、Global Web Index等機構的數據，總結出了一份「消費者最在意的10大手機功能」排行榜。



近年來，各大手機廠商不斷在設計和硬件上推陳出新，例如蘋果最新的iPhone Air和三星的S25 Edge都主打超薄設計。

但從實際的市場反饋來看，這些創新似乎並沒有完全打動消費者，那麼在選擇智能手機時，消費者真正關注的焦點究竟是什麼呢？

最「不」重要五大功能：

在消費者眼中，一些廠商長期宣傳的賣點，反成為了最不重要的功能，比如更大更亮屏幕反而成為最不重要功能第一名。

緊接着的，依次為機身設計（如材質、防塵防水、耐用度）、充電速度、存儲空間，以及外觀設計。

其中值得一提的是，超高速度快充看似非常誘人，但實際使用中並未達到理論值的倍數增長，100W的充電速度並不等於25W的四倍。

由於手機在充電過程中不可能全程維持最高瓦數，在消費者看來，這僅僅是「數字差異」，重要性被大幅降低。

最重要五大功能：

至於消費者最重視的前5大功能，排在第一位的便是電池續航，可見是否具備大容量電池和持久的續航時間，才是影響用戶選購手機的最關鍵因素。

接下來則分別是價格、更長的系統更新支持、更強的處理器和更好的相機。

至於相機功能只排在第五名，PhoneArena解釋稱，這是因為如今手機拍照功能的整體水平已大幅提升，即使是中端機型也擁有不錯的影像規格，對大多數用戶而言已完全夠用，不再是拉開差距的關鍵點。

